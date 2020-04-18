Мультфильмы Свирского, Разгуляевой и Геллера представят Россию на фестивале анимации в Анси

В основной конкурс короткого метра также попала российско-китайская копродукция Дмитрия Геллера«10 000 уродливых чернильных пятен». В категории перспективной анимации представлена работа «Поговорим?»Екатерины Михеевой. «Девочка-птичка»Екатерины Невоструевой и «Теплая звезда»Анны Кузиной включены в секцию молодых мастеров анимации. Картины «Дирижабль неизвестного направления» Александры Галицковой и «Голый» Кирилла Хачатурова отобраны в конкурс студенческих работ. А в программу телевизионных и созданных по заказу картин попал клип Всемирного фонда дикой природы (WWF) и музыканта Ивана Дорна«Дичь». Информация о конкурсе полного метра появится в середине мая.
Кроме того, Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Миникультуры РФ готовит участие ведущих отечественных студий в крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA, который традиционно проходит в рамках фестиваля.
Российские аниматоры девятый год подряд принимают участие в фестивале в Анси. В 2015-м Константин Бронзит со своей короткометражной лентой «Он не может жить без космоса» стал лауреатом фестиваля, а в 2018 году специальным призом смотра была отмечена картина Антона Дьякова «Виват, мушкетеры!».