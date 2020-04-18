Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мультфильмы Свирского, Разгуляевой и Геллера представят Россию на фестивале анимации в Анси

18 апреля
2020 год

Новости кино >>
18 апреля 2020
60-й Международный анимационный фестиваль в Анси (Annecy-2020), негласно названный «анимационные Канны», пройдет в этом году в онлайн-формате с 15 по 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет смотра. В конкурс включены 10 российский мультфильмов, в числе которых «Мой галактический близнец Галактион» Александра Свирского, «Городская коза» Светланы Разгуляевой и «Счастье» Андрея Жидкова.

Мультфильмы Свирского, Разгуляевой и Геллера представят Россию на фестивале анимации в Анси
фото: К/ф «Мой галактический близнец Галактион»

В основной конкурс короткого метра также попала российско-китайская копродукция Дмитрия Геллера «10 000 уродливых чернильных пятен». В категории перспективной анимации представлена работа «Поговорим?» Екатерины Михеевой. «Девочка-птичка» Екатерины Невоструевой и «Теплая звезда» Анны Кузиной включены в секцию молодых мастеров анимации. Картины «Дирижабль неизвестного направления» Александры Галицковой и «Голый» Кирилла Хачатурова отобраны в конкурс студенческих работ. А в программу телевизионных и созданных по заказу картин попал клип Всемирного фонда дикой природы (WWF) и музыканта Ивана Дорна «Дичь». Информация о конкурсе полного метра появится в середине мая.

Кроме того, Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Миникультуры РФ готовит участие ведущих отечественных студий в крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA, который традиционно проходит в рамках фестиваля.

Российские аниматоры девятый год подряд принимают участие в фестивале в Анси. В 2015-м Константин Бронзит со своей короткометражной лентой «Он не может жить без космоса» стал лауреатом фестиваля, а в 2018 году специальным призом смотра была отмечена картина Антона Дьякова «Виват, мушкетеры!».
версия для печати
Ссылки по теме
Суздальский фестиваль-2020: От молодых до мастеров
Лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля стала «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера
Мультфильмы Бронзита, Свирского и Геллера покажут на Суздальском фестивале
Российская короткометражка включена в конкурс Берлинале
Поиск по меткам
Анимация
персоны
Константин БронзитДмитрий ГеллерИван ДорнЕкатерина МихееваСветлана РазгуляеваАлександр Свирский (II)
фильмы
Мой галактический двойник ГалактионОн не может жить без космоса

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгения Уралова
17 апреля ушла из жизни актриса Евгения Уралова.
Сталина Азимовна Азаматова
16 апреля ушла из жизни актриса Сталина Азаматова.
Брайан Деннехи
15 апреля ушёл из жизни актёр Брайан Деннехи.
Рафик Алиев
15 апреля ушёл из жизни актёр Рафик Алиев.
Надежда Кроткова
15 апреля ушла из жизни актриса Надежда Кроткова.
Светлана Янковская
14 апреля ушла из жизни актриса, певица Светлана Янковская.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Наталья Третьякова
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Бриттани Робертсон
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Мелисса Джоан Харт
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен