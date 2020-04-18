Четверть российской киноаудитории не ориентируется в названиях онлайн-кинотеатров

Четверть российской киноаудитории пока не ориентируется в названиях онлайн-кинотеатров и даже при перечислении перечня названий не может выделить знакомые. Об этом сообщает Фонд кино в отчете, выполненном по данным телефонного опроса в рамках проекта «Кинозритель» .
фото: zen.yandex.ru
После введения режима самоизоляции 98% киноаудитории так или иначе смотрели фильмы, несмотря на закрытие кинотеатров. Для этого 47% опрошенных выбрали интернет-сервисы для бесплатного просмотра или скачивания кино. Из них 60% – это молодежь.
Популярность онлайн-кинотеатров в условиях пандемии также возросла. Данный способ просмотра предпочли 40% респондентов. Кроме того, его стали чаще указывать опрошенные всех возрастных групп, в том числе зрители старше 45 лет. Лидером среди самых упоминаемых онлайн-кинотеатров стал ivi. Его без подсказки узнали 54% респондентов, а при перечислении списка – 82% опрошенных. В перечень также вошли OKKO и КинопоискHD, а также Netflix, Megogo, Premier, Amediateka, Start, More.tv и другие.
Кроме того, каждый третий кинозритель пользовался видеохостингом YouTube для просмотра фильмов помимо прочего контента. А 16% киноаудитории, в основном старше 45 лет, смотрели фильмы по ТВ.