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Четверть российской киноаудитории не ориентируется в названиях онлайн-кинотеатров

18 апреля
2020 год

Новости кино >>
18 апреля 2020
Четверть российской киноаудитории пока не ориентируется в названиях онлайн-кинотеатров и даже при перечислении перечня названий не может выделить знакомые. Об этом сообщает Фонд кино в отчете, выполненном по данным телефонного опроса в рамках проекта «Кинозритель» .

Четверть российской киноаудитории не ориентируется в названиях онлайн-кинотеатров
фото: zen.yandex.ru

После введения режима самоизоляции 98% киноаудитории так или иначе смотрели фильмы, несмотря на закрытие кинотеатров. Для этого 47% опрошенных выбрали интернет-сервисы для бесплатного просмотра или скачивания кино. Из них 60% – это молодежь.

Популярность онлайн-кинотеатров в условиях пандемии также возросла. Данный способ просмотра предпочли 40% респондентов. Кроме того, его стали чаще указывать опрошенные всех возрастных групп, в том числе зрители старше 45 лет. Лидером среди самых упоминаемых онлайн-кинотеатров стал ivi. Его без подсказки узнали 54% респондентов, а при перечислении списка – 82% опрошенных. В перечень также вошли OKKO и КинопоискHD, а также Netflix, Megogo, Premier, Amediateka, Start, More.tv и другие.

Кроме того, каждый третий кинозритель пользовался видеохостингом YouTube для просмотра фильмов помимо прочего контента. А 16% киноаудитории, в основном старше 45 лет, смотрели фильмы по ТВ.
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