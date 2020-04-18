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Стивен Содерберг возглавил комитет по восстановлению киноиндустрии США

18 апреля
2020 год

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18 апреля 2020
Режиссер актуального триллера «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет по восстановлению киноиндустрии в США после окончания пандемии. Его назначила Гильдия режиссеров Америки (DGA), сообщает Deadline.

Стивен Содерберг возглавил комитет по восстановлению киноиндустрии США
фото: funart.pro

Члены комитета во главе с Содербергом будут консультироваться с ведущими эпидемиологами и коллегами по цеху, чтобы составить руководство, которое в будущем поможет вернуться работникам индустрии к выполнению своих обязанностей. Президент DGA Томас Шламме и исполнительный руководитель Рассел Холлендер в своем письме заявили, что вопрос о безопасном восстановлении производства будет рассматриваться, несмотря на то, что пока неясно, когда это может произойти.

Кроме того, Гильдией был создан комитет по сохранению кинотеатров, чтобы после окончания пандемии режиссеры смогли показать свои фильмы на большом экране. Глава этого подразделения пока не назначен.
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