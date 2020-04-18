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Стеллан Скарсгард сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»

18 апреля
2020 год

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18 апреля 2020
Шведский актер Стеллан Скарсгард, исполнивший одну из главный ролей в сериале «Чернобыль», и Кайл Соллер («Полдарк») присоединятся к актерскому составу многосерийного спин-оффа ленты «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Переговоры с Disney+ находятся на завершающей стадии, сообщает Variety.

Стеллан Скарсгард сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
фото: tv.bt.com

Сериал расскажет о Кассиане Андоре, офицере разведки Альянса повстанцев. Действие развернется до событий, показанных в ленте «Изгой-один» — первом самостоятельном фильме космической саги, который был посвящен отдельным героям и событиям вселенной «Звездных войн». Ожидается, что это будет шпионский триллер. Главную роль в нем вновь исполнит Диего Луна.

Тони Гилрой, поставивший первую часть «Изгоя», напишет сценарий пилотного эпизода и выступит в качестве режиссера нескольких серий. Ранее компания Disney+ сообщала, что премьера сериала состоится в 2021-м, но из-за пандемии сроки могут измениться.
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