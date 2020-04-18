Стеллан Скарсгард сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»

Сериал расскажет о Кассиане Андоре, офицере разведки Альянса повстанцев. Действие развернется до событий, показанных в ленте «Изгой-один» — первом самостоятельном фильме космической саги, который был посвящен отдельным героям и событиям вселенной «Звездных войн». Ожидается, что это будет шпионский триллер. Главную роль в нем вновь исполнит Диего Луна.
Тони Гилрой, поставивший первую часть «Изгоя», напишет сценарий пилотного эпизода и выступит в качестве режиссера нескольких серий. Ранее компания Disney+ сообщала, что премьера сериала состоится в 2021-м, но из-за пандемии сроки могут измениться.