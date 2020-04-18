Юрий Быков снимет сериал о следователе, отсидевшем в тюрьме

В центре сюжета — следователь, отсидевший восемь лет за коррупционное преступление. Оказавшись на свободе, он понимает, что жизнь разрушена: коллеги отвернулись, жена вышла замуж за лучшего друга, на карьере поставлен крест. Перед выходом из тюрьмы бывший сокамерник, некогда крупный бизнесмен, предлагает следователю найти людей, убивших его сына двадцать лет назад, и получить за это крупную сумму, которая позволит ему начать жизнь с нуля. Герой отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы распутать сложный клубок событий в настоящем и прошлом и создать яркую и наглядную картину новейшей истории России на примере одного большого периферийного города.
«Этот фильм — о сложном и глубоком сопоставлении нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых. Это история о том, как изменилась наша страна за двадцать лет. Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но, главное, о том, кем стали мы и куда мы идем», — отметил Юрий Быков.
Премьера «Ноля» запланирована на 2021 год в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD, для которого Быков разработает еще несколько проектов.