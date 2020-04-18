Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрий Быков снимет сериал о следователе, отсидевшем в тюрьме

18 апреля
2020 год

Новости кино >>
18 апреля 2020
Режиссер Юрий Быков («Дурак», «Сторож») снимет сериал «Ноль» о следователе, отсидевшем в тюрьме. Над сценарием ленты также будет работать Евгения Богомякова («Неизвестный»), сообщает пресс-служба проекта.

Юрий Быков снимет сериал о следователе, отсидевшем в тюрьме
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

В центре сюжета — следователь, отсидевший восемь лет за коррупционное преступление. Оказавшись на свободе, он понимает, что жизнь разрушена: коллеги отвернулись, жена вышла замуж за лучшего друга, на карьере поставлен крест. Перед выходом из тюрьмы бывший сокамерник, некогда крупный бизнесмен, предлагает следователю найти людей, убивших его сына двадцать лет назад, и получить за это крупную сумму, которая позволит ему начать жизнь с нуля. Герой отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы распутать сложный клубок событий в настоящем и прошлом и создать яркую и наглядную картину новейшей истории России на примере одного большого периферийного города.

«Этот фильм — о сложном и глубоком сопоставлении нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых. Это история о том, как изменилась наша страна за двадцать лет. Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но, главное, о том, кем стали мы и куда мы идем», — отметил Юрий Быков.

Премьера «Ноля» запланирована на 2021 год в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD, для которого Быков разработает еще несколько проектов.
версия для печати
Ссылки по теме
«Дурак»: Некому березу заломати
Юрий Быков отказывается от остросоциального кино
Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино
персоны
Евгения БогомяковаЮрий Быков
фильмы
ДуракНеизвестныйСторож

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгения Уралова
17 апреля ушла из жизни актриса Евгения Уралова.
Сталина Азимовна Азаматова
16 апреля ушла из жизни актриса Сталина Азаматова.
Брайан Деннехи
15 апреля ушёл из жизни актёр Брайан Деннехи.
Рафик Алиев
15 апреля ушёл из жизни актёр Рафик Алиев.
Надежда Кроткова
15 апреля ушла из жизни актриса Надежда Кроткова.
Светлана Янковская
14 апреля ушла из жизни актриса, певица Светлана Янковская.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Наталья Третьякова
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Бриттани Робертсон
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Мелисса Джоан Харт
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен