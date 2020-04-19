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Режиссёр «Бладшота» экранизирует научно-фантастический роман Дэниэла Суареза «Поток»

19 апреля
2020 год

Новости кино >>
19 апреля 2020
Режиссёр «Бладшота» Дэйв Уилсон подобрал для себя новый фильм. Sony Pictures доверит ему постановку экранизации научно-фантастического триллера Дэниэла Суареза «Поток» (Influx), уверяет Deadline.

Режиссёр «Бладшота» экранизирует научно-фантастический роман Дэниэла Суареза «Поток»

За адаптацию отвечает сценарист Зак Олкевич. Продюсерские функции возьмёт на себя компания Escape Artists в лице Стива Тиша, Тодда Блэка, Джейсона Блюменталя и Тони Шоу. Когда начнутся съёмки, пока неизвестно.

Роман, изданный в 2014 году, повествует о физике Джоне Грейди, который вместе со своей командой разработал устройство, отражающее гравитацию. Вместо всемирного признания лабораторию закрывает секретная организация под названием Бюро Технического Контроля, в чьи обязанности входит сокрытие правды о стремительном технологическом прогрессе. А самого главного героя из-за отказа сотрудничать с Бюро отправляют в тюрьму, и теперь ему предстоит из неё сбежать, дабы рассказать всему миру о том, что на самом деле происходит с наукой.
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