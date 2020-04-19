Режиссёр «Бладшота» экранизирует научно-фантастический роман Дэниэла Суареза «Поток»

Режиссёр «Бладшота
» Дэйв Уилсон
подобрал для себя новый фильм. Sony Pictures доверит ему постановку экранизации научно-фантастического триллера Дэниэла Суареза
«Поток
» (Influx), уверяет Deadline
.
За адаптацию отвечает сценарист Зак Олкевич
. Продюсерские функции возьмёт на себя компания Escape Artists в лице Стива Тиша
, Тодда Блэка
, Джейсона Блюменталя
и Тони Шоу
. Когда начнутся съёмки, пока неизвестно.
Роман, изданный в 2014 году, повествует о физике Джоне Грейди, который вместе со своей командой разработал устройство, отражающее гравитацию. Вместо всемирного признания лабораторию закрывает секретная организация под названием Бюро Технического Контроля, в чьи обязанности входит сокрытие правды о стремительном технологическом прогрессе. А самого главного героя из-за отказа сотрудничать с Бюро отправляют в тюрьму, и теперь ему предстоит из неё сбежать, дабы рассказать всему миру о том, что на самом деле происходит с наукой.