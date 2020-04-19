Джон Фавро создал документальный сериал про съёмки «Мандалорца»

Disney+ готовит подарок для поклонников «Звёздных войн
». Согласно THR
, 4 мая, когда отмечается международный день киновселенной, на сервисе начнётся показ восьмисерийного документального сериала Джона Фавро
«Галерея Disney: Мандалорец
», посвящённого созданию и съёмкам «Мандалорца
».
Зрителям представится шанс побывать за кулисами полюбившегося телешоу. Сериал будет состоять из интервью со съёмочной группой, рабочих моментов с площадки и рассказа о новых технологиях.
Премьеру второго сезона «Мандалорца» следует ожидать осенью текущего года, поскольку его съёмки закончились
до пандемии коронавируса.