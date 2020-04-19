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Джон Фавро создал документальный сериал про съёмки «Мандалорца»

19 апреля
2020 год

Новости кино >>
19 апреля 2020
Disney+ готовит подарок для поклонников «Звёздных войн». Согласно THR, 4 мая, когда отмечается международный день киновселенной, на сервисе начнётся показ восьмисерийного документального сериала Джона Фавро «Галерея Disney: Мандалорец», посвящённого созданию и съёмкам «Мандалорца».


Зрителям представится шанс побывать за кулисами полюбившегося телешоу. Сериал будет состоять из интервью со съёмочной группой, рабочих моментов с площадки и рассказа о новых технологиях.

Премьеру второго сезона «Мандалорца» следует ожидать осенью текущего года, поскольку его съёмки закончились до пандемии коронавируса.
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Джон Фавро создал документальный сериал про съёмки «Мандалорца» фотографии
Джон Фавро создал документальный сериал про съёмки «Мандалорца» фотографии
Джон Фавро создал документальный сериал про съёмки «Мандалорца» фотографии
«Мандалорец»
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