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Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max

19 апреля
2020 год

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19 апреля 2020
Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot Productions заключили контракт с HBO Max на создание трёх сериалов. Стриминговый сервис начнёт работать в мае, уточняет Variety.

В хоррор-триллере «Оверлук» (Overlook), представляющем собой спин-офф «Сияния», зрителей будут пугать мрачными историями, которые развернутся в пресловутом отеле. Это уже второй опыт сотрудничества Абрамса и Стивена Кинга после «Касл-Рока».

Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max
фото: theplaylist.net

«Тёмная Лига справедливости» поведает о команде супергероев DC, состоящей из Константина, Болотной твари, Мадам Ксанаду, Мертвеца, Доктора Мглы и других популярных персонажей. Подробностей о грядущем сериале пока нет.

Действие третьего проекта, получившего название «Пыльник» (Duster), развернётся в Америке 70-х годов прошлого века. В эпицентре событий окажется водитель, работающий на банду, которому «везёт» на всевозможные казусы. Сценаристами телешоу заявлены сам Абрамс и Латойя Морган, которая в настоящее время является автором «Ходячих мертвецов».
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Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max фотографии
Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max фотографии
Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max фотографии
«Сияние»
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