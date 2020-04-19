Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max

Джей Джей Абрамс
и его компания Bad Robot Productions заключили контракт с HBO Max на создание трёх сериалов. Стриминговый сервис начнёт работать в мае, уточняет Variety
.
В хоррор-триллере «Оверлук
» (Overlook), представляющем собой спин-офф «Сияния
», зрителей будут пугать мрачными историями, которые развернутся в пресловутом отеле. Это уже второй опыт сотрудничества Абрамса и Стивена Кинга
после «Касл-Рока
».
«Тёмная Лига справедливости
» поведает о команде супергероев DC, состоящей из Константина, Болотной твари, Мадам Ксанаду, Мертвеца, Доктора Мглы и других популярных персонажей. Подробностей о грядущем сериале пока нет.
Действие третьего проекта, получившего название «Пыльник
» (Duster), развернётся в Америке 70-х годов прошлого века. В эпицентре событий окажется водитель, работающий на банду, которому «везёт» на всевозможные казусы. Сценаристами телешоу заявлены сам Абрамс и Латойя Морган
, которая в настоящее время является автором «Ходячих мертвецов
».