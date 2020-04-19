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Филлип Нойс заинтересовался войной в Ираке

19 апреля
2020 год

Новости кино >>
19 апреля 2020
Филлип Нойс планирует снять триллер «Второй день рождения» (Alive Day) по военному роману Сэмюэла Хилла Six Days to Zeus: Alive Day, сообщает Deadline.

Филлип Нойс заинтересовался войной в Ираке
фото: geektyrant.com

Продюсером картины выступит Майк МедавойОстров проклятых»), за сценарий отвечает Кэтлин МаклафлинТихий американец»). Актёрский состав пока неизвестен. Съёмкам дадут зелёный свет после завершения карантина.

В основу романа легли реальные события, произошедшие в Ираке в 2003-м при участии самого Хилла. Зрителям расскажут о семёрке солдат из разных элитных спецподразделений, выполнявших секретные задания на территории противника.
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