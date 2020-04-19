Филлип Нойс заинтересовался войной в Ираке

Филлип Нойс
планирует снять триллер «Второй день рождения
» (Alive Day) по военному роману Сэмюэла Хилла
Six Days to Zeus: Alive Day, сообщает Deadline
.
Продюсером картины выступит Майк Медавой
(«Остров проклятых
»), за сценарий отвечает Кэтлин Маклафлин
(«Тихий американец
»). Актёрский состав пока неизвестен. Съёмкам дадут зелёный свет после завершения карантина.
В основу романа легли реальные события, произошедшие в Ираке в 2003-м при участии самого Хилла. Зрителям расскажут о семёрке солдат из разных элитных спецподразделений, выполнявших секретные задания на территории противника.