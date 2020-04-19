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Режиссёры «Красотки на всю голову» снимут комедию про пожилых киберспортсменов

19 апреля
2020 год

Новости кино >>
19 апреля 2020
Эбби Кон и Марк Силверстайн, снявшие «Красотку на всю голову» с Эми Шумер, назначены режиссёрами комедии про пожилых киберспортсменов.

Согласно Deadline, в основу картины ляжет статья Лоры Паркер в Wall Street Journal о шведской команде геймеров-пенсионеров Silver Snipers («Серебряные снайперы»), участвующей в турнирах по Counter-Strike. Возраст игроков коллектива составляет от 65 до 84 лет.


За разработку фильма отвечает киноподразделение Ubisoft, чьи интересы в качестве продюсеров будут представлять Джейсон Олтмен и Маргарет Бойкин. О старте съёмок и актёрском составе будет сообщено позднее.

Ранее игровая компания приняла активное участие в создании комедийного сериала «Мифический квест: Пир ворона», вышедшего на Apple TV+.
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Красотка на всю головуМифический квест: Пир ворона

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