Режиссёры «Красотки на всю голову» снимут комедию про пожилых киберспортсменов

Эбби Кон
и Марк Силверстайн
, снявшие «Красотку на всю голову
» с Эми Шумер
, назначены режиссёрами комедии про пожилых киберспортсменов.
Согласно Deadline
, в основу картины ляжет статья Лоры Паркер
в Wall Street Journal о шведской команде геймеров-пенсионеров Silver Snipers («Серебряные снайперы»), участвующей в турнирах по Counter-Strike
. Возраст игроков коллектива составляет от 65 до 84 лет.
За разработку фильма отвечает киноподразделение Ubisoft, чьи интересы в качестве продюсеров будут представлять Джейсон Олтмен
и Маргарет Бойкин
. О старте съёмок и актёрском составе будет сообщено позднее.
Ранее игровая компания приняла активное участие в создании комедийного сериала «Мифический квест: Пир ворона
», вышедшего на Apple TV+.