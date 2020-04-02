Сергей Светлаков и Александр Незлобин спродюсируют сериал о женщине в мире стендапа

Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут продюсерами комедийного сериала «101 способ на***ть себе» о женщине, выступающей на стендап-сцене. Производством шоу займется их студия «Свердловск», а премьера состоится этой осенью на КиноПоиск HD, сообщает пресс-служба проекта.
фото: trkelets.ru
Главную роль исполнит победительница шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и резидент проекта Stand-Up Елена Новикова. Сценаристкой проекта станет Елена Красильникова. Шоу будет состоять из восьми серий продолжительностью по 25 минут. По сюжету главная героиня живет в мегаполисе с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и свекровью. Ее цель — найти свое место в жизни, заработать немного денег, а также встретить настоящую любовь. Она почти ничем не отличается от окружающих, за исключением того, что работает стендап-комиком и обо всем может открыто говорить со сцены.
«Наш сериал — попытка таким языком заглянуть в окно первого этажа соседней пятиэтажки. Там много грустного, смешного и, самое главное, очень понятного нам всем. Мы постучимся к вам в дверь — откроете нам?» — рассказывает Светлаков о замысле проекта.