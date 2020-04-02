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Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ

2 апреля
2020 год

Новости кино >>
2 апреля 2020
Максим Ксензов назначен заместителем министра культуры РФ, согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. По данным информагентства, на должности замминистра Ксензов будет курировать киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.

Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ
фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

С 2018 года Ксензов занимал пост замдиректора департамента проектной деятельности правительства РФ. Он также работал замруководителя Роскомнадзора, где занимался контролем в сфере массовых и электронных коммуникаций. Затем на некоторое время перешел в «Национальную медиа группу», а после стал сотрудником «Внешэкономбанка», где отвечал за связи с госорганами и информационно-аналитическое обеспечение.

Ранее пост замминистра культуры занимал Павел Степанов. После смены правительства, когда министром культуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова, он покинул должность.
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