Эдгар Райт снимет фильм о роботе, который мечтает стать сценаристом

фото: celebritynetworth.com

Режиссер Эдгар Райт «Малыш на драйве» ) снимет фильм о роботе, который учится любить. Это будет экранизация фантастического романа«Настрой мое сердце на пять» (Set My Heart to Five), сообщает Deadline Действие ленты происходит в 2054 году. В центре сюжета — история андроида по имени Джаред, который работает дантистом. Он испытывает большое потрясение, вдохновившись фильмами 1980-90 годов. Джаред готов убедить людей, что таким как он нужно позволить чувствовать. Полного решимости робота ждут незабываемые приключения по западному побережью Америки. Он пускается на поиски создавшего его программиста и хочет написать сценарий фильма, который изменит мир.Над сценарием будет работать автор книги, выход которой запланирован на конец этого года. Производством ленты займутся компания Compete Fiction Pictures, а также Focus Features и Working Title Films, которые разрабатывали хоррор Райта «Прошлой ночью в Сохо»