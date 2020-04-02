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Эдгар Райт снимет фильм о роботе, который мечтает стать сценаристом

2 апреля
2020 год

Новости кино >>
2 апреля 2020
Режиссер Эдгар Райт («Малыш на драйве») снимет фильм о роботе, который учится любить. Это будет экранизация фантастического романа Саймона Стивенсона «Настрой мое сердце на пять» (Set My Heart to Five), сообщает Deadline.

Эдгар Райт снимет фильм о роботе, который мечтает стать сценаристом
фото: celebritynetworth.com

Действие ленты происходит в 2054 году. В центре сюжета — история андроида по имени Джаред, который работает дантистом. Он испытывает большое потрясение, вдохновившись фильмами 1980-90 годов. Джаред готов убедить людей, что таким как он нужно позволить чувствовать. Полного решимости робота ждут незабываемые приключения по западному побережью Америки. Он пускается на поиски создавшего его программиста и хочет написать сценарий фильма, который изменит мир.

Над сценарием будет работать автор книги, выход которой запланирован на конец этого года. Производством ленты займутся компания Compete Fiction Pictures, а также Focus Features и Working Title Films, которые разрабатывали хоррор Райта «Прошлой ночью в Сохо».
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