Энн Хэтэуэй сыграет в экранизации книги «Французские дети не плюются едой»

Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в экранизации книги «Французские дети не плюются едой». Актриса воплотит на экране образ американской писательницы и журналистки Памелы Дракерман, автора этого бестселлера, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: Steve Granitz/WireImage
В центре сюжета окажется американская журналистка, которая переезжает в Париж ради работы мужа. Женщина пытается найти баланс между семьей и карьерой, наблюдая за своими французскими соседями и друзьями. Она хочет раскрыть секрет воспитания послушных французских детей, однако с течением времени понимает, что у всех, какими бы безупречными они ни казались, есть свои проблемы.
На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Сценарий экранизации напишут Джэми Миноприо и Джонатан Штерн, а имя режиссера пока неизвестно. Производством ленты займутся компании StudioCanal и Blueprint Picture.