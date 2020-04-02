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Энн Хэтэуэй сыграет в экранизации книги «Французские дети не плюются едой»

2 апреля
2020 год

Новости кино >>
2 апреля 2020
Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в экранизации книги «Французские дети не плюются едой». Актриса воплотит на экране образ американской писательницы и журналистки Памелы Дракерман, автора этого бестселлера, сообщает The Hollywood Reporter.

Энн Хэтэуэй сыграет в экранизации книги «Французские дети не плюются едой»
фото: Steve Granitz/WireImage

В центре сюжета окажется американская журналистка, которая переезжает в Париж ради работы мужа. Женщина пытается найти баланс между семьей и карьерой, наблюдая за своими французскими соседями и друзьями. Она хочет раскрыть секрет воспитания послушных французских детей, однако с течением времени понимает, что у всех, какими бы безупречными они ни казались, есть свои проблемы.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Сценарий экранизации напишут Джэми Миноприо и Джонатан Штерн, а имя режиссера пока неизвестно. Производством ленты займутся компании StudioCanal и Blueprint Picture.
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