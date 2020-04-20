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Potential проведёт «День продюсера» онлайн

20 апреля
2020 год

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20 апреля 2020
Продюсерский центр Potential 23 и 24 апреля проведёт цикл онлайн-встреч с ведущими российскими продюсерами в рамках ежегодного события «День продюсера». О современном кино- и сериальном производстве расскажут соруководитель кинокомпании Art Pictures Vision Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер кинокомпании «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Во время эфиров участники смогут задать свои вопросы спикерам в чате.

Potential проведёт «День продюсера» онлайн

«День продюсера» откроется 23 апреля вебинаром Екатерины Филипповой «Копродукция: зачем и как снимать вместе» и обсуждением документального проекта Дениса Шабаева о мировом карантине «Изоляция». Затем Жан Просянов расскажет о продвижении фильмов, включая маркетинг и работу со СМИ. А завершится цикл 24 апреля встречей с Дмитрием Табарчуком, посвящённой «всей правде о современных российских телесериалах».

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте продюсерского центра Potential.

Подобные кинодни проводятся с 2019 года в Санкт-Петербурге, где в рамках серии мастер-классов представители разных кинопрофессий делятся творческим опытом и рассказывают о своих самых актуальных проектах.

Ввиду сложившейся ситуации, связанной с пандемией, организаторы приняли решение перенести ближайшие мероприятия из запланированной программы в онлайн. Следующим событием станет ежегодный «День режиссёра», который также пройдёт в формате вебинаров и состоится в мае.
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