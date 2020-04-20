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Найден сценарист для телевизионной адаптации игры Myst

20 апреля
2020 год

Новости кино >>
20 апреля 2020
Сценарист кинокомикса «Люди Икс: Первый класс» Эшли Миллер адаптирует для телевидения популярную классическую адвенчуру-головоломку Myst, уверяет Deadline.

Найден сценарист для телевизионной адаптации игры Myst
фото: Эшли Миллер / Myst

Права на экранизацию видеоигры достались австралийской продюсерской компании Village Roadshow Entertainment Group, задумавшей превратить данную серию в мультимедийный проект, в который войдут фильмы и сериалы. Над адаптацией работают сами братья Рэнд и Робин Миллеры, создавшие игру, а помогает им студия Delve Media в лице Айзека Тестермана и Йела Райса.

Серия Myst появилась на свет в 1993-м. В первой части речь шла о том, как Странник попадает на загадочный остров-мир, принадлежащий Атрусу. По сюжету главному герою следовало найти запертых в книгах Сирруса и Ахенара, детей Атруса. Впоследствии геймеру открывается дар хозяина острова — способность к созданию книг-миров и воплощению их в реальность.

Первая игра разошлась по миру с тиражом в шесть миллионов копий. На данный момент серия насчитывает десять игр, чей суммарный тираж составляет 15 миллионов копий. Кроме того, по игровой вселенной написано несколько романов.
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