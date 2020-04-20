Universal создаст фильм о сверхъестественной любви

Universal адаптирует графический роман Марка Уотсона
и Оливера Харуда
«Дэн и Сэм
» (Dan and Sam), опубликованный в 2015-м.
Согласно THR
, режиссёрское кресло фильма о сверхъестественной любви займёт Мицуё Миядзаки
. За сценарий отвечает Молли Смит Мецлер
, работавшая над сериалом «Оранжевый — хит сезона
». Продюсерами выступят Марк Платт
, Адам Сигел
, Брайан Кэвэно-Джонс
и Фред Бергер
.
Первоисточник повествует о счастливой молодой паре, которая разрушается после внезапной смерти Сэм. Однако Дэн обнаруживает, что любовь возможна и за пределами физического мира, поскольку любимой разрешили посещать его один раз в год. Впрочем, это продлится только до тех пор, пока он снова не влюбится.