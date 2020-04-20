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Universal создаст фильм о сверхъестественной любви

20 апреля
2020 год

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20 апреля 2020
Universal адаптирует графический роман Марка Уотсона и Оливера Харуда «Дэн и Сэм» (Dan and Sam), опубликованный в 2015-м.


Согласно THR, режиссёрское кресло фильма о сверхъестественной любви займёт Мицуё Миядзаки. За сценарий отвечает Молли Смит Мецлер, работавшая над сериалом «Оранжевый — хит сезона». Продюсерами выступят Марк Платт, Адам Сигел, Брайан Кэвэно-Джонс и Фред Бергер.

Первоисточник повествует о счастливой молодой паре, которая разрушается после внезапной смерти Сэм. Однако Дэн обнаруживает, что любовь возможна и за пределами физического мира, поскольку любимой разрешили посещать его один раз в год. Впрочем, это продлится только до тех пор, пока он снова не влюбится.
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