Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы

Неделю с 20 по 27 апреля «Москино» полностью посвятит экранному образу столицы.
фото: пресс-служба Москино
Как сообщает пресс-служба сети столичных кинотеатров, в программу войдут лекция «Москва слезам не верит: как менялся образ столицы в кино»
киноведа и куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова
, виртуальные экскурсии
по улицам города и показы прежде не публиковавшейся кинохроники с Айратом Багаутдиновым
(Москва глазами инженера), а также киносоветы урбанистов, москвоведов и журналистов в Instagram
Москино, в которых примут участие Леонид Парфёнов
, Александр Острогорский
и Денис Бычков
.
В новом разделе сайта «Москино Дома
» будут опубликованы три сборника фильмов о Москве: «Метро в кино» к 85-летию Московского метрополитена, короткий метр «Москва Коротко» и «Снято в Москве», где будут представлены фильмы, чьи съёмки проходили при содействии Московской кинокомиссии. В первый альманах включены картины «Летят журавли
», «Я шагаю по Москве
», «Кин-дза-дза!
», «Астенический синдром
», «Москва
» и «Ночной дозор
». В короткометражную программу попали звенящий от нервного напряжения дебют покойного Максима Шавкина
, рассуждения поэта Льва Рубинштейна
и основателя «Афиши» Ильи Осколкова-Ценципера
о понятии «дом», непростые будни разнорабочих из Киргизии в дебюте Бакура Бакурадзе
и Дмитрия Мамулии
, а также романтическое «Арбатство
» про школьников, любовь и домашние вечеринки. В третьем сборнике будут представлены «Верность
» Нигины Сайфуллаевой
, «Холоп
» Клима Шипенко
, «Француз
» Андрея Смирнова
и другие фильмы.