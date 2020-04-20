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Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы

20 апреля
2020 год

Новости кино >>
20 апреля 2020
Неделю с 20 по 27 апреля «Москино» полностью посвятит экранному образу столицы.

Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы
фото: пресс-служба Москино

Как сообщает пресс-служба сети столичных кинотеатров, в программу войдут лекция «Москва слезам не верит: как менялся образ столицы в кино» киноведа и куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова, виртуальные экскурсии по улицам города и показы прежде не публиковавшейся кинохроники с Айратом Багаутдиновым (Москва глазами инженера), а также киносоветы урбанистов, москвоведов и журналистов в Instagram Москино, в которых примут участие Леонид Парфёнов, Александр Острогорский и Денис Бычков.

В новом разделе сайта «Москино Дома» будут опубликованы три сборника фильмов о Москве: «Метро в кино» к 85-летию Московского метрополитена, короткий метр «Москва Коротко» и «Снято в Москве», где будут представлены фильмы, чьи съёмки проходили при содействии Московской кинокомиссии. В первый альманах включены картины «Летят журавли», «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза!», «Астенический синдром», «Москва» и «Ночной дозор». В короткометражную программу попали звенящий от нервного напряжения дебют покойного Максима Шавкина, рассуждения поэта Льва Рубинштейна и основателя «Афиши» Ильи Осколкова-Ценципера о понятии «дом», непростые будни разнорабочих из Киргизии в дебюте Бакура Бакурадзе и Дмитрия Мамулии, а также романтическое «Арбатство» про школьников, любовь и домашние вечеринки. В третьем сборнике будут представлены «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Холоп» Клима Шипенко, «Француз» Андрея Смирнова и другие фильмы.
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Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы фотографии
Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы фотографии
Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы фотографии
Фильмы «Летят журавли» и «Ночной дозор» вошли в программу недели Москвы фотографии
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