На Пятом канале покажут премьерные серии детектива «Свои»

Пятый канал приготовил 46 премьерных серий остросюжетного детектива «Свои». Продолжение сериала, снятое Михаилом Колпахчиевым, стартует 20 апреля в 23.10, уточняет пресс-служба телеканала.
Детектив повествует о команде лучших экспертов из разных структур. После тщательного отбора их объединили в особый отряд для расследования самых запутанных преступлений, с которыми обычным следователям и оперативникам справиться не под силу. Отделом руководит оперативник с яркими лидерскими качествами Дмитрий Родимин (Дмитрий Козельский). Ему помогают куратор от Следственного комитета Татьяна Оленёва (Вероника Норина), криминалист, судмедэксперт, дознаватель, психолог и программист. Особую пикантность команде добавляет присутствие экстрасенса. В каждом деле они используют нетрадиционные подходы, чем и отличаются от обычных следователей. Их способности не ограничены, и они сами далеко не всегда понимают, на что способны.
фото: пресс-служба Пятого канала
В одной из новых серий экстрасенс Метелица почувствовала, что у убитого успешного хирурга и образцового семьянина была и другая, тёмная сторона. Благодаря дару Ольги команда Своих выяснит, что несчастный случай, во время которого заживо сгорел художник перформансист – вовсе не несчастный случай, а искусно замаскированное убийство. Капитан Косицкий будет вынужден сильно рисковать, чтобы найти стрелка, на счету которого множество жертв. Его коллегам придётся вытаскивать товарища из запутанной истории, которая началась с покупки Косицким дорогой ярко-красной машины. Именно с этого момента на него чередой посыпятся неприятности, а те, кто сядут в его машину – погибнут. А майору Литвинову придётся расследовать убийство бывшей учительницы, труп которой был найден в пруду парка.
Иногда сами спецы становятся объектами преступлений. Так, Антон Спицин пойдёт один за грибами и забредёт на заброшенный хутор, после чего исчезнет. У Оленёвой погибнет двоюродная сестра. Улики будут говорить о том, что это супруг женщины зарезал её в собственной постели. Литвинову придётся пойти на необычный эксперимент, чтобы подтвердить эту версию. Метелица попытается защитить знакомого музыкального продюсера, на которого совершено покушение в студии звукозаписи. Однако убийца окажется хитрее экстрасенса.