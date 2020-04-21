Историк Клим Жуков предложит новый взгляд на фильм «Капитан Аластристе» в проекте «Деконструкция»

Вышла новая серия «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта сайта Кино-Театр.Ру и телеканала «Продвижение». В этот раз ведущая проекта, художник по костюмам и модельер Кристина Егорова и военный историк Клим Жуков обсудили фильм Агустина Диаса Янеса«Капитан Алатристе» – экранизацию исторических романов популярного испанского писателя Артуро Переса-Реверте.
«Приключения капитана Алатристе» – серия книг, вышедших с 1996 по 2011 годы. В ней рассказывается о событиях из жизни Диего Алатристе, вымышленного солдата испанской армии XVII века, ставшего наемником и выполнявшего разные поручения короля и других аристократов. В картине испанского режиссера Агустина Диаса Янеса, появившейся на экранах в 2006-м, образ капитана воплотил Вигго Мортенсен («Зеленая книга», «Властелин колец»). В выпуске «Деконструкции» зрители узнают, соответствует ли внешний вид главного героя духу времени и какие исторические неточности были допущены в контексте описываемой эпохи. Историк Клим Жуков также порассуждал о роли романтизированных клише в кино и литературе и ответил на вопрос, мог ли талантливый полководец случайно застрелиться, празднуя победу над врагом.
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Проект «Деконструкция» стартовал в июле 2019 года. Его эксперты – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на предмет соответствия современной научной картине мира. Шоу рассчитано на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в проекте обсуждались такие киноленты, как «Заражение», «Последнее королевство», «Парк юрского периода» и другие. Все серии «Деконструкции» доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру и на Яндекс.Эфире.