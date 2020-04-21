Российский фильм о мусульманке представят на онлайн-кинорынке Каннского фестиваля

На защите проектов «Proof of Concept» десять финалистов расскажут о своих картинах потенциальным инвесторам, сопродюсерам, агентам по продажам и дистрибьюторам со всего мира. Дата питчинга пока не сообщается. Лента Марии Ивановой-Зейд станет ее дебютом в игровом кино. Это будет копродукция России, Ливана и Грузии. Сейчас также ведутся переговоры с Францией и Литвой.
В фильме «У нее в голове» история будет рассказана от лица мусульманской девушки, которая влюбилась в европейца. Важной линией станет ее отказ от религии и своих корней и, соответственно, переживания по этому поводу. Полное подчинение мужу, манипуляции, жестокость и насилие с его стороны приведут к финальному выбору: идти дальше и предать себя или остановится и предать его.