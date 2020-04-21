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Российский фильм о мусульманке представят на онлайн-кинорынке Каннского фестиваля

21 апреля
2020 год

Новости кино >>
21 апреля 2020
Фильм продюсера и режиссера Марии Ивановой-Зейд с рабочим названием «У нее в голове» будет представлен на питчинге в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, который в этом году пройдет онлайн с 22 по 26 июня, сообщает «Российская газета».

Российский фильм о мусульманке представят на онлайн-кинорынке Каннского фестиваля
фото: Пресс-служба проекта "У нее в голове"

На защите проектов «Proof of Concept» десять финалистов расскажут о своих картинах потенциальным инвесторам, сопродюсерам, агентам по продажам и дистрибьюторам со всего мира. Дата питчинга пока не сообщается. Лента Марии Ивановой-Зейд станет ее дебютом в игровом кино. Это будет копродукция России, Ливана и Грузии. Сейчас также ведутся переговоры с Францией и Литвой.

В фильме «У нее в голове» история будет рассказана от лица мусульманской девушки, которая влюбилась в европейца. Важной линией станет ее отказ от религии и своих корней и, соответственно, переживания по этому поводу. Полное подчинение мужу, манипуляции, жестокость и насилие с его стороны приведут к финальному выбору: идти дальше и предать себя или остановится и предать его.
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