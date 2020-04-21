Мария Андреева отправилась в пограншколу собаководства в военной драме «Джульбарс»

По сюжету пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают и гражданские: врач Кира (Мария Андреева) и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов (Николай Мачульский) понимает, что силы неравны и пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблён, вместе с дочерью. За ними в пограншколу приезжает партработник Поляков (Алексей Барабаш), он отец Лизы. Но все планы срываются из-за быстрого наступления фашистов. Теперь отряд вынужден уходить с боями. Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова, но пограншкола вынуждена принять неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию близлежащего города. Молодые и неопытные пограничники вместе со своими собаками встанут на пути немецких танков – винтовки и клыки против брони и автоматов.
«Это не рассказ о жизни собак, а, прежде всего, история о людях, которые в течение короткого времени кардинально меняются и становятся лучше, чище, добрее и выше. Собаки здесь являются скорее неким камертоном. Примером открытых эмоций, честности и неподдельной преданности. На их фоне ярче открываются тайные и не всегда приятные грани человеческой души. И, конечно, это история любви. Внезапной, светлой и невероятно яркой. Любви на фоне войны. А сам Джульбарс-пёс, это скорее символ – знамя, сердце и совесть наших героев», – рассказал режиссер Иван Шурховецкий.
фото: Пресс-служба Первого канала
Артисты тщательно готовились к съемкам. Специально для роли Николай Мачульский пошел на курсы профессиональной стрельбы, а также читал солдатские письма и дневники, смотрел много фильмов, в результате чего у него появились особые мелодичные интонации в произношении как в картинах 40-х годов. Группе повезло и с прекрасной маленькой актрисой Витой Корниенко. В свои шесть лет она самостоятельно делала все сложные трюковые сцены.
Фильм снимали в Крыму. Съемочная группа работала с 20 собаками. Часть привезли из Санкт-Петербурга, часть нашли на полуострове. Для питомцев построили вольеры на берегу моря. Главную роль пса Джульбарса исполнил питерский питомец - помесь лайки и волка. Поскольку с животными невозможно репетировать и делать дубли, оператор Рафик Галеев работал в документальной стилистике. Он отметил, что «перед каждым кадром с собакой приходилось постоянно решать головоломку по траектории движения животного, движению камеры и направлению взгляда Джульбарса по кадру».