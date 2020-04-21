Объявлена дата премьеры «Черного моря» с Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой

Действие сериала разворачивается в 1944 году. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность. Капитан Сергей Сабуров (Павел Трубинер) призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца (Евгений Миллер). Однако миссию Сабурова омрачает трагедия: во время одной из операций погибает его друг и однокурсник Егор Солей, который пожертвовал собой, прикрывая Сергея. Теперь Сабурову приходится бороться не только с врагом, но и с недовольством команды, в которой работает и жена погибшего Елена (Екатерина Вилкова).
«Елена Солей – не типичная лирическая героиня, она герой. Так как у Паши большой опыт съёмок в военном кино, он иногда помогал мне в поиске образа моего персонажа, за что я ему очень благодарна. Наше кино будет интересным, зрелищным, местами трогательным. Будет много моря и неожиданных сюжетных поворотов. Снимали мы честно, думаю, что получилось эту честность передать через экран», – рассказала Екатерина Вилкова о работе над лентой.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Съёмки многосерийного фильма проходили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Москве и Подмосковье. Были построены масштабные декорации разрушенного Новороссийска площадью 10 гектаров. Также среди локаций – действующий морской порт Таганрога и реальные бункеры 1960-70-х годов, которые на время съёмок превратились в диверсионный центр фашистов. История в сериале разворачивается не только на воде, но и в глубинах. Павел Трубинер признался, что несмотря на занятия подводной охотой, погружаться на глубину шесть метров и работать актерски оказалось довольно сложно.