Сериал «Закрытый сезон» о неизвестной эпидемии стартует 28 апреля

Действие сериала происходит в приморском городке. Его жители зарабатывают за счет туристического бизнеса, который оказывается под угрозой после нескольких странных смертей – вполне здоровых людей губит неизвестная болезнь. В город вызывают эпидемиолога из столицы, который может одним своим решением закрыть всю туротрасль на карантин, чего, конечно, опасаются местные бизнесмены и полицейские. Однако помимо потенциальных финансовых потерь героям сериала предстоит разобраться и со своими личными проблемами.
«На самом деле, истории эпидемий всегда будут востребованы. Они не столько рассказывают о болезни, сколько напоминают о том, что любой мир – и частный, и наш общий – может рухнуть в мгновение ока. Но парадокс в том, что ни одна эпидемия ещё не изменила человечество. Шок, боль и радость проходят. И всё возвращается на круги своя. Так, думаю, будет и с короной. Эта эпидемия не первая и не последняя», – говорит Алена Званцова, которая также выступила и креативным продюсером проекта.
фото: Пресс-служба more.tv
В актерских состав сериала также вошли Юлия Яблонская, Тимур Бадалбейли, Марина Доможирова, Андрей Мартынов, Зураб Миминошвили и другие. Основные съемки «Закрытого сезона» прошли в крымском поселке Курортное. Режиссер сериала Дарья Полторацкая отметила, что местные жители помогали группе, но никто всерьез не относился к теме сериала. Однако спустя некоторое время – режиссер была в Курортном в марте – хозяин местной гостиницы спрашивал, откуда же сценаристы проекта знали о том, что будет происходить, и крайне интересовался финалом актуальной истории.
В день премьеры на онлайн-платформах покажут сразу две серии. Далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. Телевизионная премьера сериала состоится позже на телеканале «Россия 1». Производством и продюсированием проекта по заказу ВГТРК занималась кинокомпания «Марс Медиа».