Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ

Скоро на ТНТ стартует новый сезон культового сериала «Реальные пацаны», которому в этом году исполняется десять лет, сообщает пресс-служба телеканала. За это время главный герой Колян Наумов прошел огромный путь от простого парня с пермских окраин до депутата. Теперь ему предстоит стать бойцом лиги смешанных единоборств.
фото: Пресс-служба ТНТ
Прошлый сезон окончился на печальной ноте. По сообщению испанских властей, яхта, на которой плыли Сергей Иванович Оборин (Сергей Ершов) с женой, пропала без вести. Через 40 дней после трагедии нотариус зачитала его завещание, согласно которому все имущество в придачу с 420 миллионами долларов перешло в руки его зятя. Однако есть одно условие — Колян получит все причитающиеся ему деньги, если завоюет чемпионский пояс по ММА. На пути к этому титулу пермского Рокки будут ждать самые настоящие бойцы. Одной из звезд сезона станет легендарный Мага Исмаилов, который вызвал на бой самого Александра Емельяненко.
Что касается остальных персонажей, то в их жизни тоже происходит много интересного. Например, слетевший с катушек на почве геймерства Эдик (Станислав Тляшев) попал в психиатрическую лечебницу. Вован (Владимир Селиванов) продолжает пребывать в депрессии по поводу проданного автосервиса, но его жена Валя (Валентина Мазунина), ответственная чиновница и мать троих детей, будет решительно бороться с безработицей мужа. А полицейские Базанов из Ознобихин придумают ноу-хау, которое позволит им значительно повысить план раскрываемости преступлений. Жители района крайне недовольны, зато начальство в восторге.
фото: Пресс-служба ТНТ
«Ровно 10 лет назад — ранней весной — мы начали снимать этот сериал, а осенью «Реальные пацаны» отметят 10-лет в эфире ТНТ. Мы уже встречаем взрослых людей, которые говорят, что смотрели нас в детстве и детей, которых назвали в честь героев нашего сериала, пермяков, которые говорят, что их узнают по говору благодаря нашему сериал. Хотя за эти 10 лет многие актёры уже растеряли этот прекрасный колорит, зато сохранили и приумножили талант смешить зрителя. Эти 10 лет мы рассказывали истории простых людей из маленького города. Кто-то из героев ушёл от нас, кто-то пришёл. Мы шли в веселые времена и шли в непростые. А что касается этого сезона: он сделан по рецептам лучших боевиков 90-х. Коля — это наш Жан-Клод Ван Дамм», — рассказал создатель сериала Антон Зайцев.