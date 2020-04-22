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Сеть кинотеатров «КАРО» запустила онлайн-платформу для показов фильмов, мастер-классов и дискуссий

22 апреля
2020 год

Новости кино >>
22 апреля 2020
Сеть кинотеатров «КАРО» запустила онлайн-платформу КАРОАрт.LIVE. В рамках нового формата зрителям будут доступны показы художественных и короткометражных фильмов, музыкальные концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин во время прямых трансляций, подкасты и видеопрезентации книг и журналов, сообщает пресс-служба «КАРО».

Сеть кинотеатров «КАРО» запустила онлайн-платформу для показов фильмов, мастер-классов и дискуссий
фото: https://karoart.live/foto

Президент сети кинотеатров Ольга Зинякова отметила, что первое время платформа будет работать на бесплатной основе. Сейчас она включает три блока. Кино перемен – это показы фильмов культовых режиссеров, в числе которых Ларс фон Триер, Джим Джармуш, Андрей Звягинцев, Константин Лопушанский, Джеймс Кэмерон, Наоми Кавасе, Уэс Андерсон, Стэнли Кубрик и многие другие. В разделе, посвященном короткому метру, покажут дебютные киноработы студентов и выпускников профильных учебных заведений, а в блоке «видеоэссе» будут представлены монологи о кино известных кинокритиков и деятелей искусства.

Гостями КАРОАрт.LIVE станут режиссеры Алексей Герман-младший, Александр Хант и Александр Зельдович, теле- и радиоведущий Алекс Дубас, продюсер Нателла Крапивина, сценарист Владислав Пастернак и другие спикеры. С помощью онлайн-эфиров и других digital-форматов они поговорят с аудиторией на актуальные темы, а также обсудят фильмы со зрителями. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта.
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Уэс АндерсонАлексей Герман (младший)Джим ДжармушАндрей ЗвягинцевАлександр ЗельдовичНаоми КавасеНателла КрапивинаСтэнли КубрикДжеймс КэмеронКонстантин ЛопушанскийВладислав ПастернакЛарс фон ТриерАлександр Хант

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