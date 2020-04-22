Сеть кинотеатров «КАРО» запустила онлайн-платформу для показов фильмов, мастер-классов и дискуссий

Сеть кинотеатров «КАРО» запустила онлайн-платформу КАРОАрт.LIVE. В рамках нового формата зрителям будут доступны показы художественных и короткометражных фильмов, музыкальные концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин во время прямых трансляций, подкасты и видеопрезентации книг и журналов, сообщает пресс-служба «КАРО».
фото: https://karoart.live/foto
Президент сети кинотеатров Ольга Зинякова отметила, что первое время платформа будет работать на бесплатной основе. Сейчас она включает три блока. Кино перемен – это показы фильмов культовых режиссеров, в числе которых Ларс фон Триер, Джим Джармуш, Андрей Звягинцев, Константин Лопушанский, Джеймс Кэмерон, Наоми Кавасе, Уэс Андерсон, Стэнли Кубрик и многие другие. В разделе, посвященном короткому метру, покажут дебютные киноработы студентов и выпускников профильных учебных заведений, а в блоке «видеоэссе» будут представлены монологи о кино известных кинокритиков и деятелей искусства.