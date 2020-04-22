Новый сезон «Смешариков» стартует 18 мая

18 мая на платформе КиноПоиск HD начнется показ нового сезона мультсериала «Смешарики»
в формате 2D от Группы Компаний «Рики». На протяжении 52 эпизодов развернутся приключения уже полюбившихся жителей Ромашковой долины: Нюши, Кроша, Бараша, Копатыча, Лосяша и других.
Вместе со стартом нового сезона на КиноПоиск HD появится детский профиль с персональными рекомендациями, составленными с учётом возраста и интересов ребёнка. А 27 апреля в онлайн-кинотеатре состоится премьера четвёртого сезона «Малышариков»
- анимационного развлекательно-образовательного проекта для детей от 0 до 3 лет с младшими героями вселенной «Смешариков».
Первый сезон «Смешариков» вышел в далеком 2003 году. На сегодняшний день проект насчитывает более 500 серий и несколько полнометражных мультфильмов. Главными героями являются девять круглых персонажей, каждый из которых наделен индивидуальным характером. Они с любопытством изучают окружающий мир, взаимодействуют друг с другом и каждый день попадают в забавные ситуации. Мультсериал переведен на 50 языков и диалектов, чтобы его могли смотреть зрители из 90 стран мира.
В ноябре прошлого года группа компаний «Рики» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве
с целью создания новых детских проектов для семейной аудитории, в том числе нового сезона «Смешариков» в формате 2D.