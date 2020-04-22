Приквел «Голодных игр» снимет Фрэнсис Лоуренс

Режиссер трех последних частей «Голодных игр»Фрэнсис Лоуренс снимет приквел франшизы под названием «Баллада певчих птиц и змей» (The Ballad of Songbirds and Snakes). В основу этой истории ляжет одноименная книга Сюзен Коллинз, создательницы оригинальной трилогии, сообщает Deadline.
фото: zimbio.com
В центре сюжета окажется 18-летний Кориолан Сноу, который позднее станет главой государства Панем и тираном-диктатором. Молодой и обаятельный юноша попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора девушки из бедного 12 дистрикта, к которому принадлежала главная героиня трилогии Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Образ зрелого Сноу на экране воплотил Дональд Сазерленд.