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Приквел «Голодных игр» снимет Фрэнсис Лоуренс

22 апреля
2020 год

Новости кино >>
22 апреля 2020
Режиссер трех последних частей «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет приквел франшизы под названием «Баллада певчих птиц и змей» (The Ballad of Songbirds and Snakes). В основу этой истории ляжет одноименная книга Сюзен Коллинз, создательницы оригинальной трилогии, сообщает Deadline.

Приквел «Голодных игр» снимет Фрэнсис Лоуренс
фото: zimbio.com

В центре сюжета окажется 18-летний Кориолан Сноу, который позднее станет главой государства Панем и тираном-диктатором. Молодой и обаятельный юноша попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора девушки из бедного 12 дистрикта, к которому принадлежала главная героиня трилогии Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Образ зрелого Сноу на экране воплотил Дональд Сазерленд.

Проведение актерского кастинга из-за пандемии пока невозможно. Вместе с Коллинз над адаптацией сюжета будет работать Майкл Арндт, отмеченный Оскаром за сценарий фильма «Маленькая мисс Счастье». Он также участвовал в создании ленты «Голодные игры: И вспыхнет пламя».
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