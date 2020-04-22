Приквел «Голодных игр» снимет Фрэнсис Лоуренс

анонс

Александр Яценко предстал в образе самого жестокого русского царя

Первое время она будет бесплатной.

Сеть кинотеатров «КАРО» запустила онлайн-платформу для показов фильмов, мастер-классов и дискуссий

22 апреля

Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ

В этом году культовому сериалу исполняется 10 лет.