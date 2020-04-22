Александр Яценко предстал в образе самого жестокого русского царя

Телеканал «Россия 1» представил первый тизер многосерийного фильма «Грозный»
режиссера Алексея Андрианова
(«София»
, «Годунов»
). Образ Царя Ивана IV на экране полплотили Александр Яценко
и Сергей Маковецкий
.
«Грозный» – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения. В картине будут показы этапы становления его личности. Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял её во тьме заговоров и интриг.
Помимо Яценко и Маковецкого в актерский состав вошли Игорь Миркурбанов
, Виктор Сухоруков
, Константин Крюков
, Виктор Добронравов
, Евгений Цыганов
, Юрий Колокольников
, Мария Шумакова
, Владимир Стеклов
, Людмила Полякова
, Игорь Яцко
, Артём Ткаченко
, Никита Панфилов
, Татьяна Лялина
, Артур Иванов
и другие.