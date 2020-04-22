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Александр Яценко предстал в образе самого жестокого русского царя

22 апреля
2020 год

Новости кино >>
22 апреля 2020
Телеканал «Россия 1» представил первый тизер многосерийного фильма «Грозный» режиссера Алексея Андрианова («София», «Годунов»). Образ Царя Ивана IV на экране полплотили Александр Яценко и Сергей Маковецкий.



«Грозный» – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения. В картине будут показы этапы становления его личности. Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял её во тьме заговоров и интриг.

Помимо Яценко и Маковецкого в актерский состав вошли Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, Константин Крюков, Виктор Добронравов, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Владимир Стеклов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артём Ткаченко, Никита Панфилов, Татьяна Лялина, Артур Иванов и другие.
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