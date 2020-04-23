Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке

Зрителям поведают о модном московском режиссёре Александре (Молочников), который горит желанием поставить новый спектакль. Но, как назло, все заперты по домам, и сам он застрял где-то за границей. Вместе с известными артистами Евгением, Игорем, Кристиной, Максимом и Аглаей (Стычкин, Верник, Асмус, Матвеев, Тарасова) ему приходится репетировать удалённо. Правда, не всё идёт по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли — настоящая овца.
фото: пресс-служба сериала
Сценаристом проекта выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова. «Беезумие» состоит из восьми эпизодов по 15-20 минут.
«Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома. Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать — репетировать, выплескивать актёрскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны. Главные герои нашего сериала — известные актёры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего "Беезумия" так же обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию», — рассказал о своей новой режиссёрской работе Александр Молочников.