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Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке

23 апреля
2020 год

Новости кино >>
23 апреля 2020
В Сети Интернет состоялась премьера комедийного веб-сериала Александра Молочникова «Беезумие» с участием самого режиссёра, Игоря Верника, Евгения Стычкина, Максима Матвеева, Кристины Асмус и Аглаи Тарасовой. Первая серия доступна в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Зрителям поведают о модном московском режиссёре Александре (Молочников), который горит желанием поставить новый спектакль. Но, как назло, все заперты по домам, и сам он застрял где-то за границей. Вместе с известными артистами Евгением, Игорем, Кристиной, Максимом и Аглаей (Стычкин, Верник, Асмус, Матвеев, Тарасова) ему приходится репетировать удалённо. Правда, не всё идёт по плану, потому что отношения, секс и родители теперь тоже онлайн. Да и сам спектакль добавляет безумия, ведь в главной роли — настоящая овца.

Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке
фото: пресс-служба сериала

Сценаристом проекта выступил Александр МатвеевСлуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова. «Беезумие» состоит из восьми эпизодов по 15-20 минут.

«Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома. Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать — репетировать, выплескивать актёрскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны. Главные герои нашего сериала — известные актёры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего "Беезумия" так же обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию», — рассказал о своей новой режиссёрской работе Александр Молочников.
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Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке фотографии
Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке фотографии
Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке фотографии
Максим Матвеев и Кристина Асмус сыграли в веб-сериале о создании спектакля на удалёнке фотографии
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