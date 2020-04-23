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Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами»

23 апреля
2020 год

Новости кино >>
23 апреля 2020
Шоураннер популярного сериала Netflix «Матрёшка» Лесли Хэдланд поработает над новым проектом во вселенной «Звёздных войн», уверяет Variety.

Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами»
фото: syfy.com

Грядущее телешоу вместе с «Мандалорцем», сольником Оби-Вана Кеноби и приквелом «Изгоя-один» может стать одним из флагманов стримингового сервиса Disney+.

Детали сюжета пока не раскрываются, но поговаривают, что нас ожидает история, сосредоточенная на сильных женских персонажах вроде принцессы Леи или Рей. Хэдланд числится в качестве сценаристки и шоураннера.
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Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами» фотографии
Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами» фотографии
Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами» фотографии
Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами» фотографии
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