Создательница «Матрёшки» поработает над новыми «Звёздными войнами»

Шоураннер популярного сериала Netflix «Матрёшка
» Лесли Хэдланд
поработает над новым проектом во вселенной «Звёздных войн
», уверяет Variety
.
Грядущее телешоу вместе с «Мандалорцем
», сольником Оби-Вана Кеноби и приквелом «Изгоя-один
» может стать одним из флагманов стримингового сервиса Disney+.
Детали сюжета пока не раскрываются, но поговаривают, что нас ожидает история, сосредоточенная на сильных женских персонажах вроде принцессы Леи или Рей. Хэдланд числится в качестве сценаристки и шоураннера.