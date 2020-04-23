«Мир Дикого Запада» продлили на четвёртый сезон

«Мир Дикого Запада
» продлён на четвёртый сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka, на котором 4 мая состоится премьера финального эпизода третьего сезона.
В продолжении популярного телешоу действие разворачивается через три месяца после событий второго сезона. Проживая в нео-Лос-Анджелесе в 2058-м, Долорес узнаёт, как в реальном мире обращаются с искусственным интеллектом и людьми из низшего класса. Тем временем Мейв оказывается в другой части парка Делос, посвящённой фашистской Италии времён Второй мировой войны.
Сериал, основанный на одноимённой адаптации
романа Майкла Крайтона
, вышедшей в 1973 году, был создан Джонатаном Ноланом
и Лизой Джой
. В третьем сезоне к Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон
, Джеффри Райту
, Тессе Томпсон
и Эду Харрису
присоединились Аарон Пол
и Венсан Кассель
.