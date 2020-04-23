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«Мир Дикого Запада» продлили на четвёртый сезон

23 апреля
2020 год

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23 апреля 2020
«Мир Дикого Запада» продлён на четвёртый сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka, на котором 4 мая состоится премьера финального эпизода третьего сезона.

«Мир Дикого Запада» продлили на четвёртый сезон
фото: thelatch.com

В продолжении популярного телешоу действие разворачивается через три месяца после событий второго сезона. Проживая в нео-Лос-Анджелесе в 2058-м, Долорес узнаёт, как в реальном мире обращаются с искусственным интеллектом и людьми из низшего класса. Тем временем Мейв оказывается в другой части парка Делос, посвящённой фашистской Италии времён Второй мировой войны.

Сериал, основанный на одноимённой адаптации романа Майкла Крайтона, вышедшей в 1973 году, был создан Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. В третьем сезоне к Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райту, Тессе Томпсон и Эду Харрису присоединились Аарон Пол и Венсан Кассель.
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