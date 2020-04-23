Объявлены имена победителей Якутского питчинга дебютантов

С 20 по 23 апреля в Сети прошёл Якутский питчинг дебютантов-2020 в рамках VI Якутского международного кинофестиваля и Всероссийского питчинга дебютантов. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране питчинг и образовательные мероприятия прошли в безопасном онлайн-формате прямых трансляций на платформе Zoom. По итогам защиты экспертный совет выбрал лучшие проекты, авторы которых получили денежные сертификаты и специальные призы от членов жюри и партнёров питчинга.
Согласно пресс-службе Союза кинематографистов России, победителем стала автор сценария и режиссёр игрового короткометражного фильма «Белый пароход
», выпускница мастерской Алексея Попогребского
«Московской школы кино» Инга Шепелева
. Проект получил сертификат от Фонда президентских грантов на 500 тысяч рублей, продюсерскую разработку от киностудии «Хорошо продакшн» и киностудии «Сахафильм», а также техническую поддержку от компании Canon.
Техническая поддержка на постпродакшене от компании СинеЛаб и продюсерская разработка от продюсера Елены Гликман достались проекту игрового фильма «Короткое лето
». Автор сценария и режиссёр картины Динислам Тутаев
вместе с продюсером Яной Байгожаевой
выиграли также сертификат на прохождение курса «Режиссура изображения» от киношколы «Артерия Кино». Продюсер документальной «Ослепляющей красоты
» Марк Котоконов
, который выступал на питчинге вне конкурса, стал обладателем специального приза в виде скрип-докторинга от сценарной школы «Лига Кино».
Первый заместитель Министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин
напомнил, что «первый питчинг для региональных кинематографистов прошёл как раз на площадке Якутского кинофестиваля, и мы уже успели получить первые значительные результаты этого питчинга, практически все проекты уже реализованы. Представленные сегодня сценарии оригинальны и также действительно имеют свою большую перспективу, каждый может быть реализован. Мы благодарны всем, кто принял сегодня участие в качестве экспертов и в качестве участников. Мы поддерживаем развитие питчинга и продолжаем работу в этом направлении, призываем молодых кинематографистов развивать сотрудничество, предлагать свои проекты».
По словам исполнительного директора Якутского международного кинофестиваля Ирины Энгелис
, она «впервые пользовалась приложением Zoom, и в качестве эксперта питчинга выступала второй раз, поэтому очень хочу поблагодарить организаторов за такой опыт. Спасибо всем членам экспертной комиссии за наше бурное обсуждение и принятие непростого, но правильного решения. Я хочу поздравить всех участников, все фильмы разножанровые с разнообразными сюжетами и темами».
Генеральный продюсер компании «Телесто» Елена Гликман
поблагодарила за «приглашение принять участие в питчинге»
и призналась, что «дико соскучилась по всем, очень не хватает массовых сборищ, и сегодня я, наконец, это получила в полной мере. И большое спасибо всем участникам за то, что экспертам действительно было что обсуждать, Якутия предстала во всей своей красе! Та интонация и теплота, с которой каждый из участников представлял свой проект, это круто. И очень здорово, что Якутия вышла на такой практически авангардный участок нашего кинематографа, и об этом все говорят. Для себя я также выделила несколько проектов, общение с которыми хочу продолжить после окончания питчинга».
«Я согласен с коллегами и тоже потрясён тем, как плотно выстроились отобранные в шорт-лист проекты. Обычно один фаворит абсолютно очевидный, и именно он получает приз, а в этот раз мы выделили сразу три проекта-лидера, и в итоге провели несколько кругов голосования. К слову, все три картины якутские, это кино, которое нас по-настоящему привлекло, и темами, и подобранными командами, и презентациями. В этом смысле я могу сказать, что питчинг прошёл на очень хорошем уровне. Безусловно, это стало возможным и благодаря Якутии, с которой он непосредственно связан, и благодаря ребятам, которые собрались», —
говорит аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов
.
Помимо защиты кинопроектов в рамках питчинга состоялась образовательная программа в формате мастер-классов и конференций с известными кинорежиссёрами, сценаристами и продюсерами. Молодые кинематографисты со всей страны смогли пообщаться и задать свои вопросы успешным опытным профессионалам киноиндустрии.
Сразу по окончании объявления результатов прошёл мастер-класс «Региональное кино после пандемии. Новые вызовы и новые возможности», на котором Олег Иванов рассказал о новых актуальных трендах, ожидающих киноиндустрию в самом ближайшем будущем. Редактор отдела кино и телевидения «Российской газеты», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина
дала мастер-класс, посвящённый теме продвижения кино в условиях пандемии. В рамках своей онлайн-конференции сценарист «Эпидемии
» Роман Кантор
рассказал о своём опыте обучения и съёмок в европейский киношколах, раскрыл секрет, как родилась идея супер-популярного предапокалиптичного сериала, поделился инсайтами по сценарным доработкам на съёмочной площадке «Серебряных коньков
», а также представил результаты своей сценарной лаборатории. А самым ожидаемым приглашённым гостем образовательной программы стал Андрей Звягинцев
. Режиссёр рассказал о проектах, над которыми работает на самоизоляции, о том, почему не читает сейчас чужие сценарии и почему никогда не хотел возглавить свою собственную мастерскую, а также ответил на вопросы участников трансляции о своей съёмочной команде, о режиссёрской интуиции, о своих любимых произведениях из мира кино, об участии в кинофестивалях, о самоцензуре и страхе свидетельствования правды. Записи всех онлайн-трансляций можно найти на YouTube-канале Movie Start
.