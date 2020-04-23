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Объявлены имена победителей Якутского питчинга дебютантов

23 апреля
2020 год

Новости кино >>
23 апреля 2020
С 20 по 23 апреля в Сети прошёл Якутский питчинг дебютантов-2020 в рамках VI Якутского международного кинофестиваля и Всероссийского питчинга дебютантов. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране питчинг и образовательные мероприятия прошли в безопасном онлайн-формате прямых трансляций на платформе Zoom. По итогам защиты экспертный совет выбрал лучшие проекты, авторы которых получили денежные сертификаты и специальные призы от членов жюри и партнёров питчинга.

Объявлены имена победителей Якутского питчинга дебютантов
фото: moviestart.ru

Согласно пресс-службе Союза кинематографистов России, победителем стала автор сценария и режиссёр игрового короткометражного фильма «Белый пароход», выпускница мастерской Алексея Попогребского «Московской школы кино» Инга Шепелева. Проект получил сертификат от Фонда президентских грантов на 500 тысяч рублей, продюсерскую разработку от киностудии «Хорошо продакшн» и киностудии «Сахафильм», а также техническую поддержку от компании Canon.

Техническая поддержка на постпродакшене от компании СинеЛаб и продюсерская разработка от продюсера Елены Гликман достались проекту игрового фильма «Короткое лето». Автор сценария и режиссёр картины Динислам Тутаев вместе с продюсером Яной Байгожаевой выиграли также сертификат на прохождение курса «Режиссура изображения» от киношколы «Артерия Кино». Продюсер документальной «Ослепляющей красоты» Марк Котоконов, который выступал на питчинге вне конкурса, стал обладателем специального приза в виде скрип-докторинга от сценарной школы «Лига Кино».

Владислав Левочкин
фото: news.ykt

Первый заместитель Министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин напомнил, что «первый питчинг для региональных кинематографистов прошёл как раз на площадке Якутского кинофестиваля, и мы уже успели получить первые значительные результаты этого питчинга, практически все проекты уже реализованы. Представленные сегодня сценарии оригинальны и также действительно имеют свою большую перспективу, каждый может быть реализован. Мы благодарны всем, кто принял сегодня участие в качестве экспертов и в качестве участников. Мы поддерживаем развитие питчинга и продолжаем работу в этом направлении, призываем молодых кинематографистов развивать сотрудничество, предлагать свои проекты».

По словам исполнительного директора Якутского международного кинофестиваля Ирины Энгелис, она «впервые пользовалась приложением Zoom, и в качестве эксперта питчинга выступала второй раз, поэтому очень хочу поблагодарить организаторов за такой опыт. Спасибо всем членам экспертной комиссии за наше бурное обсуждение и принятие непростого, но правильного решения. Я хочу поздравить всех участников, все фильмы разножанровые с разнообразными сюжетами и темами».

Елена Гликман

Генеральный продюсер компании «Телесто» Елена Гликман поблагодарила за «приглашение принять участие в питчинге» и призналась, что «дико соскучилась по всем, очень не хватает массовых сборищ, и сегодня я, наконец, это получила в полной мере. И большое спасибо всем участникам за то, что экспертам действительно было что обсуждать, Якутия предстала во всей своей красе! Та интонация и теплота, с которой каждый из участников представлял свой проект, это круто. И очень здорово, что Якутия вышла на такой практически авангардный участок нашего кинематографа, и об этом все говорят. Для себя я также выделила несколько проектов, общение с которыми хочу продолжить после окончания питчинга».

«Я согласен с коллегами и тоже потрясён тем, как плотно выстроились отобранные в шорт-лист проекты. Обычно один фаворит абсолютно очевидный, и именно он получает приз, а в этот раз мы выделили сразу три проекта-лидера, и в итоге провели несколько кругов голосования. К слову, все три картины якутские, это кино, которое нас по-настоящему привлекло, и темами, и подобранными командами, и презентациями. В этом смысле я могу сказать, что питчинг прошёл на очень хорошем уровне. Безусловно, это стало возможным и благодаря Якутии, с которой он непосредственно связан, и благодаря ребятам, которые собрались», — говорит аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов.

Объявлены имена победителей Якутского питчинга дебютантов
фото: moviestart.ru

Помимо защиты кинопроектов в рамках питчинга состоялась образовательная программа в формате мастер-классов и конференций с известными кинорежиссёрами, сценаристами и продюсерами. Молодые кинематографисты со всей страны смогли пообщаться и задать свои вопросы успешным опытным профессионалам киноиндустрии.

Сразу по окончании объявления результатов прошёл мастер-класс «Региональное кино после пандемии. Новые вызовы и новые возможности», на котором Олег Иванов рассказал о новых актуальных трендах, ожидающих киноиндустрию в самом ближайшем будущем. Редактор отдела кино и телевидения «Российской газеты», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» Сусанна Альперина дала мастер-класс, посвящённый теме продвижения кино в условиях пандемии. В рамках своей онлайн-конференции сценарист «Эпидемии» Роман Кантор рассказал о своём опыте обучения и съёмок в европейский киношколах, раскрыл секрет, как родилась идея супер-популярного предапокалиптичного сериала, поделился инсайтами по сценарным доработкам на съёмочной площадке «Серебряных коньков», а также представил результаты своей сценарной лаборатории. А самым ожидаемым приглашённым гостем образовательной программы стал Андрей Звягинцев. Режиссёр рассказал о проектах, над которыми работает на самоизоляции, о том, почему не читает сейчас чужие сценарии и почему никогда не хотел возглавить свою собственную мастерскую, а также ответил на вопросы участников трансляции о своей съёмочной команде, о режиссёрской интуиции, о своих любимых произведениях из мира кино, об участии в кинофестивалях, о самоцензуре и страхе свидетельствования правды. Записи всех онлайн-трансляций можно найти на YouTube-канале Movie Start.
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