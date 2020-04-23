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Кирилл Соколов снимет комедию «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко

23 апреля
2020 год

Новости кино >>
23 апреля 2020
Режиссёр фильма «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет приключенческую комедию «Оторви и выбрось». За производство картины отвечает продюсерская компания «Метрафильмс», уточняет пресс-служба фильма.

Кирилл Соколов снимет комедию «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко
фото: пресс-служба фильма

«"Оторви и выбрось" — это фильм-погоня, в процессе которой члены одной запутавшейся семьи, а точнее три поколения женщин из одной семьи будут вынуждены лицом к лицу столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться... У кого как получится. И всё это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными. В общем, надеюсь, получится круто», — рассказал режиссёр и автор сценария фильма Кирилл Соколов.

Роли в картине, ранее известной под рабочим названием «Без оглядки», исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев и Ольга Лапшина. Продюсерами выступают Артём Васильев и Игорь Мишин. Фильм создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Съёмки должны были начаться в мае, но из-за пандемии перенесены по оптимистичному сценарию на июнь.

Артём Васильев
фото: ru.wikipedia

«С Кириллом меня познакомила замечательная актриса Виктория Короткова, она сыграла главную роль в фильме Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками", который я продюсировал. Я видел короткометражные фильмы Кирилла, и они ещё тогда меня интересовали. А когда я посмотрел его дебютную полнометражную работу "Папа, сдохни", то как только вышел из кинотеатра сразу договорился с Кириллом о дальнейшем сотрудничестве. Мне стало очевидно, что у него есть индивидуальный, самобытный почерк, сочетающий весомый багаж знаний о кино и, безусловно, режиссёрский талант», — комментирует Артём Васильев.

Полнометражный режиссёрский дебют Соколова «Папа, сдохни», вышедший на российских экранах 4 апреля 2019 года, представляет собой чёрную комедию об опере Андрее Геннадьевиче (Виталий Хаев), собравшем у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести. Фильм, удостоенный гран-при XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» и хорошо принятый отечественной кинопрессой, не так давно стал доступен зарубежным зрителям и получил высокие оценки международных критиков. В частности, положительные рецензии вышли в таких изданиях, как Hollywood Reporter и Variety. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes на текущий момент рейтинг ленты составляет 96% свежести.
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