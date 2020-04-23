Кирилл Соколов снимет комедию «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко

Режиссёр фильма «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет приключенческую комедию «Оторви и выбрось». За производство картины отвечает продюсерская компания «Метрафильмс», уточняет пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
«"Оторви и выбрось" — это фильм-погоня, в процессе которой члены одной запутавшейся семьи, а точнее три поколения женщин из одной семьи будут вынуждены лицом к лицу столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться... У кого как получится. И всё это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными. В общем, надеюсь, получится круто», — рассказал режиссёр и автор сценария фильма Кирилл Соколов.
«С Кириллом меня познакомила замечательная актриса Виктория Короткова, она сыграла главную роль в фильме Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками", который я продюсировал. Я видел короткометражные фильмы Кирилла, и они ещё тогда меня интересовали. А когда я посмотрел его дебютную полнометражную работу "Папа, сдохни", то как только вышел из кинотеатра сразу договорился с Кириллом о дальнейшем сотрудничестве. Мне стало очевидно, что у него есть индивидуальный, самобытный почерк, сочетающий весомый багаж знаний о кино и, безусловно, режиссёрский талант», — комментирует Артём Васильев.
Полнометражный режиссёрский дебют Соколова «Папа, сдохни», вышедший на российских экранах 4 апреля 2019 года, представляет собой чёрную комедию об опере Андрее Геннадьевиче (Виталий Хаев), собравшем у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести. Фильм, удостоенный гран-при XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу» и хорошо принятый отечественной кинопрессой, не так давно стал доступен зарубежным зрителям и получил высокие оценки международных критиков. В частности, положительные рецензии вышли в таких изданиях, как Hollywood Reporter и Variety. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes на текущий момент рейтинг ленты составляет 96% свежести.