Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Десятилетняя Марта Тимофеева сыграет ключевую роль в экранизации «Тайного общества мистера Бенедикта»

23 апреля
2020 год

Новости кино >>
23 апреля 2020
Десятилетняя звезда «Гоголя» Марта Тимофеева получила одну из главных ролей в экранизации детского бестселлера Трентона Ли Стюарта «Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society), которую задумал сервис Hulu. Об этом сообщила сама актриса на своей странице в социальной сети Facebook.

«Маленькой девочке из России», получившей «большой контракт в Голливуде», предстоит воплотить образ Констанс Контрейр. По словам юной актрисы, кастинг состоял из пяти туров, «включая ансамблевые пробы в LA». «Если бы не пандемия, съёмочный процесс был бы уже в самом разгаре, ждём с нетерпением начала этой потрясающей истории», — говорится в сообщении Тимофеевой.

Десятилетняя Марта Тимофеева сыграет ключевую роль в экранизации «Тайного общества мистера Бенедикта»
фото: deadline.com

Согласно Deadline, в грядущей восьмисерийной приключенческой драме также сыграют Тони Хэйл, Кристен Шаал, Райан Хёрст, МаамеЙаа Боафо, Гиа Санду, Мистик Иншо, Эмми ДеОливейра и Сет Карр. Шоураннерами сериала выступают Тодд Славкин и Даррен Свиммер. За производство отвечают Sonar Entertainment, 20th Century Fox TV и Fanfare.

Цикл Стюарта, состоящий из четырёх книг, начинается с того, что десятки детей откликаются на необычное объявление в газете, предлагающее кардинально изменить жизнь. В результате тестирования, которое должно выявить наиболее сообразительных и умеющих мыслить логически в нестандартных ситуациях, было выбрано четверо ребят: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться со сложнейшим заданием.
версия для печати
Ссылки по теме
5 самых востребованных российских детей-актеров
персоны
Марта ТимофееваРайан ХёрстТони ХэйлКристен Шаал

фотографии >>
Десятилетняя Марта Тимофеева сыграет ключевую роль в экранизации «Тайного общества мистера Бенедикта» фотографии
Десятилетняя Марта Тимофеева сыграет ключевую роль в экранизации «Тайного общества мистера Бенедикта» фотографии
Десятилетняя Марта Тимофеева сыграет ключевую роль в экранизации «Тайного общества мистера Бенедикта» фотографии
Марта Тимофеева
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Иван Щёголев
20 апреля ушёл из жизни режиссёр, актёр Иван Щеголев.
Николай Сухоручкин
18 апреля ушёл из жизни артист Николай Сухоручкин.
Резо Эсадзе
18 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Резо Эсадзе.
Евгения Уралова
17 апреля ушла из жизни актриса Евгения Уралова.

День рождения >>

Александра Афанасьева-Шевчук
Анастасия Матвеева
Владимир Машук
Сергей Мигицко
Татьяна Новицкая
Светлана Обидина
Лев Прыгунов
Александра Сизоненко
Павел Шуваев
Джуди Дэвис
Дев Патель
Симона Симон
Малгожата Соха
Ширли Темпл
Франко Читти
Крэйг Шеффер
все родившиеся 23 апреля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен