Десятилетняя Марта Тимофеева сыграет ключевую роль в экранизации «Тайного общества мистера Бенедикта»

Десятилетняя звезда «Гоголя
» Марта Тимофеева
получила одну из главных ролей в экранизации детского бестселлера Трентона Ли Стюарта
«Тайное общество мистера Бенедикта
» (The Mysterious Benedict Society), которую задумал сервис Hulu. Об этом сообщила сама актриса на своей странице в социальной сети Facebook
.
«Маленькой девочке из России»
, получившей «большой контракт в Голливуде»
, предстоит воплотить образ Констанс Контрейр. По словам юной актрисы, кастинг состоял из пяти туров, «включая ансамблевые пробы в LA»
. «Если бы не пандемия, съёмочный процесс был бы уже в самом разгаре, ждём с нетерпением начала этой потрясающей истории», —
говорится в сообщении Тимофеевой.
Согласно Deadline
, в грядущей восьмисерийной приключенческой драме также сыграют Тони Хэйл
, Кристен Шаал
, Райан Хёрст
, МаамеЙаа Боафо
, Гиа Санду
, Мистик Иншо
, Эмми ДеОливейра
и Сет Карр
. Шоураннерами сериала выступают Тодд Славкин
и Даррен Свиммер
. За производство отвечают Sonar Entertainment, 20th Century Fox TV и Fanfare.
Цикл Стюарта, состоящий из четырёх книг, начинается с того, что десятки детей откликаются на необычное объявление в газете, предлагающее кардинально изменить жизнь. В результате тестирования, которое должно выявить наиболее сообразительных и умеющих мыслить логически в нестандартных ситуациях, было выбрано четверо ребят: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться со сложнейшим заданием.