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Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы

23 апреля
2020 год

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23 апреля 2020
В сети появился первый трейлер музыкальной мелодрамы «Тень звезды» режиссера Дмитрия ГубареваФизрук»).


Хип-хоп-звезда Нэйм приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удается избежать смерти, и его менеджер решает нанять телохранителя. Охранником оказывается… девушка Саша. Она – профессионал своего дела, но в мире шоу-бизнеса девушке приходится сложно. Саша начинает разбираться в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения Нейма мог бы желать его смерти. Защищать музыканта непросто, особенно учитывая, что Саша начинает испытывать чувства, которые не положены ей по работе…

«Тень звезды» - история о музыканте и девушке-телохранителе, - рассказал продюсер Михаил Курбатов. - Это очень созвучно современным тенденциям: женщины не борются за равноправие, они давно его получили и не собираются что-то доказывать. Мы делаем красивый фильм для широкой аудитории. Мы уверены, что молодым девушкам будет близка наша главная героиня Саша и, наверняка, они по уши влюбятся в героя Паши, а более взрослые зрители оценят хорошую историю и качественную музыку».

Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычёв и Евгений Тимохин.

«Найти исполнителя главной роли было непросто, мы долго проводили кастинг и в итоге выбрали Павла Прилучного, - сообщил Дмитрий Губарев. - Он хорошо известен российскому зрителю по телевизионным проектам «Мажор», «В клетке» и фильмам «На игре», «Темный мир. Равновесие», он прекрасный разноплановый артист, при всей своей брутальной внешности обладает невероятным обаянием. Он точно воссоздал тот образ героя, который мы задумали. Кастинг актрисы на главную роль девушки-телохранителя был таким же сложным. Мы искали привлекательную девушку с внутренним стержнем и яркой индивидуальностью. В итоге все согласились, что Александра Черкасова-Служитель идеально подходит. Она обладает той самой силой и в то же время женственностью. Конечно, ей пришлось некоторое время вживаться в образ, но в итоге она создала героиню, которой точно захотят подражать».

Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы

Женщин-телохранителей действительно называют «тенью» в некоторых странах Востока. Во время подготовки к проекту актриса Александра Черкасова-Служитель несколько раз встречалась с женщиной-телохранителем, чтобы детальнее проработать образ, а также начала заниматься тайским боксом и обучаться стрельбе.

«Атмосфера на площадке у нас очень теплая, все члены съемочной группы очень заботливые и внимательные. Я выполняю все трюки сама без помощи каскадеров или дублеров, - призналась Александра Черкасова-Служитель. - Именно поэтому для участия в проекте я несколько месяцев училась стрелять и занималась тайским боксом».

В фильме прозвучат оригинальные песни, написанные специально для картины хип-хоп исполнителем Нигативом, а также композиции других рэперов. Созданием музыкального образа картины занимался продюсер Артем Акопов «Culturna».

Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы

«Мне впервые выпал шанс попробовать себя в роли хип-хоп исполнителя, - поделился Павел Прилучный. - Запись музыкальных треков для фильма в студии - это очень интересный опыт, кстати. Лирика и стиль Нигатива своеобразны, а для меня важно делать все на отлично. Я не претендую на супер-профессиональную читку, но я старался выложиться на полную и надеюсь, что зритель оценит наши труды».

«Это интересная история, - считает Нигатив, - во многом понятная и близкая мне. Глубокое разностороннее раскрытие персонажей, точность к деталям и эмоциональным окраскам в сценарии наверняка подарят зрителям хороший и красивый фильм. Отказаться от написания саундтрека было попросту невозможно. Особое внимание я уделял инструментальной составляющей песен, было важно точно передать состояния героев и сюжетные линии через музыку. Стилистика перетекает от трека к треку: от мелодекламации к классическому рэпу, от рэпа к поп-року и в обратном порядке».

Премьера картины «Тень звезды» намечена на 28 мая.
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Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы фотографии
Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы фотографии
Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы фотографии
Рэпер Павел Прилучный переживает кризис с помощью телохранительницы фотографии
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