Сарик Андреасян расскажет про «Нагиева на карантине»

Сарик Андреасян
снимает новый сериал с Дмитрием Нагиевым
в главной роли. Премьера первой серии комедии, которая будет доступна эксклюзивно для подписчиков Okko, состоится 30 апреля на мультимедийной платформе, уточняет пресс-служба Okko Studios.
«Нагиев на карантине
» представляет собой историю артиста Дмитрия Нагиева, которая будет разворачиваться в совершенно новых для него реалиях: последние десять лет он работал круглосуточно, не покладая рук, и теперь резко выпал из привычного ритма жизни и оказался на самоизоляции. Постоянная смена студий, съёмочных площадок, городов, эфиров – всё внезапно остановилось. Теперь он поливает цветы, общается с курьерами, сажает картошку на случай, если пандемия будет развиваться, готовит еду, устраивает прямые эфиры из спортзала, общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия и делает домашнее задание с детьми. Понемногу актёр начинает задумываться о том, что счастье, возможно, наступило именно сейчас и та звёздная жизнь проигрывает этой жизни, наполненной заботой о близких, друзьях и о себе.
Сериал будет состоять из десяти серий с независимыми сюжетами продолжительностью до 15 минут. Партнёрами Нагиева станут популярные актёры и звёзды шоу-бизнеса.