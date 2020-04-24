Японские аниматоры создали 3D-мультфильм про Чебурашку и Крокодила Гену

Японские аниматоры создали короткометражное 3D-аниме «Чебурашка: Я нашёл друга
» (Cheburashka — Tomodachi Mitsuketa) с персонажами книг Эдуарда Успенского
. Об этом сообщает AnimeNewsNetwork
.
Чебурашку в новом фильме, поставленном Ю Нагасаки
, озвучила Риэ Кугимия
, а Крокодил Гена говорит голосом Такахиро Сакурая
. Выпуск четырёхминутной ленты, которая является первым эпизодом нового сериала, приурочен к десятилетию первого показа в Японии полнометражного мультфильма, созданного по франшизе.
Аниме рассказывает о том, как Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов в зоопарке, после чего они принимают участие в соревновании, организованном его обитателями. По сюжету дуэт помогает упавшему мальчику, и благодаря этому Чебурашка получает в награду апельсин.
Права на использование персонажей у «Союзмультфильма» приобрела 16 лет назад японская компания SP International, которая может использовать их до 2023-го. Благодаря этому японские и южнокорейские аниматоры сняли 26-серийный рисованный мультфильм «Это что за Чебурашка?
» (Cheburashka Arere?), выходивший в 2009-2010 годах. Затем вышел полнометражный «Чебурашка
» Макото Накамуры
.
Согласно ТАСС
, в настоящий момент «Союзмультфильм» планирует вернуть права на популярных персонажей Успенского. По словам председателя правления студии Юлианы Слащёвой
, у обеих сторон существуют серьёзные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. «Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чём уведомили японцев. Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьёзных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень», —
цитирует агентство Слащеву. При этом она напомнила, что «студии удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции", включая интернет-права и права на показ "золотой коллекции" на платных телеканалах в России и за рубежом»
.