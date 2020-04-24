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Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая

24 апреля
2020 год

Новости кино >>
24 апреля 2020
Премьера третьего сезона сериала «ИП Пирогова» состоится 12 мая на канале «Супер». Продолжение популярной комедии состоит из 13 серий, уточняет пресс-служба телеканала.

Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая
фото: пресс-служба телеканала «Супер»

После событий предыдущего сезона, когда Вера Пирогова (Елена Подкаминская) подписала контракт с сетью ресторанов «Бальзак Гурмэ», прошло полгода. Её кондитерская, наконец, стала приносить хороший доход, однако строгий контроль в лице владельца сети Дениса Алексеевича не даёт Вере расслабиться ни на минуту.

К тому же, помощников на кухне стало меньше: сестра Саша готовится стать мамой, частенько злоупотребляя своим интересным положением, дочь Юля с головой окунулась в студенческую жизнь, а неутомимый папа Виктор Павлович каждый день находит новые приключения.

Личная жизнь самой Веры по-прежнему оставляет желать лучшего. Запутанные отношения с Андреем осложняются с появлением Дениса, который, оказывается, совсем не равнодушен к Вере.

Помимо Подкаминской, к своим ролям также вернулись Александр Панкратов-Чёрный, Данила Дунаев, Ксения Теплова, Александр Константинов, Дмитрий Лысенков и Елена Валюшкина. Одного из новых персонажей сыграет Алексей Агранович. За постановку отвечает режиссёр Акаки Сахелашвили.
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Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая фотографии
Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая фотографии
Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая фотографии
Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая фотографии
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