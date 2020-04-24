Третий сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 12 мая

Премьера третьего сезона сериала «ИП Пирогова» состоится 12 мая на канале «Супер». Продолжение популярной комедии состоит из 13 серий, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Супер»
После событий предыдущего сезона, когда Вера Пирогова (Елена Подкаминская) подписала контракт с сетью ресторанов «Бальзак Гурмэ», прошло полгода. Её кондитерская, наконец, стала приносить хороший доход, однако строгий контроль в лице владельца сети Дениса Алексеевича не даёт Вере расслабиться ни на минуту.
К тому же, помощников на кухне стало меньше: сестра Саша готовится стать мамой, частенько злоупотребляя своим интересным положением, дочь Юля с головой окунулась в студенческую жизнь, а неутомимый папа Виктор Павлович каждый день находит новые приключения.
Личная жизнь самой Веры по-прежнему оставляет желать лучшего. Запутанные отношения с Андреем осложняются с появлением Дениса, который, оказывается, совсем не равнодушен к Вере.