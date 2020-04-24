Никита Ефремов и Любовь Аксёнова поведают о любви во время самоизоляции

Сериал, состоящий из восьми серий, поведает три истории отношений в разных жанрах. Маша (Мария Шумакова) и Коля (Никита Ефремов) – любовники, застрявшие в самоизоляции со своими законными супругами (Леонид Бичевин и Александра Ребенок). Пары дружат семьями, и бесконечная ложь пропитывает их звонки друг другу, создавая массу комических и драматических ситуаций. Анна (Надежда Маркина) живёт одна, и звонки Виктора (Сергей Сосновский) ей, похоже, не очень приятны. Но она всё равно отвечает на них и почему-то не прерывает разговор с давним знакомым, в отношениях с которым есть какая-то тайна из прошлого. Девушка (Любовь Аксёнова) ищет в интернете работу и получает странное предложение от мужчины, по возрасту годящегося ей в отцы (Игорь Миркурбанов).
Съёмки «Безопасных связей» проходили в середине апреля, причём большую часть времени операторами выступали сами актёры, снимая себя на телефон и веб-камеру.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Для меня подобный "удалённый" формат съёмок является новым и необычным. Личное общение на съёмках – важный момент, влияющий на вопросы совершенно разного характера. На деле оказалось, что новые подходы не уступают старым по вопросам творческой коммуникации, – считает Любовь Аксёнова. – Мне очень нравится, как написана линия героини, которую я играю. Она мастерски держит меня, как зрителя, в тайне. Не подсказывая, что там за углом, стремительно погружаясь в безумие. Но при этом в действительности ситуация не так запутанна. А вот то, как её история рассказана – это, на мой взгляд, будет очень интересно».
По словам Никиты Ефремова, «проект очень соответствует духу времени, он точно фиксирует ситуацию, в которой мы все оказались. Все эти интерактивные средства связи вроде Zoom и Skype, через которые общаются наши герои, – это стопроцентная идентификация с тем, что сейчас происходит. С одной стороны, невозможно почувствовать человека рядом, но с другой – мы все рядом, пусть и дистанционно. Великое счастье работать с профессионалами в такое время, на расстоянии понимать все задачи и несмотря ни на что создавать качественное и крутое кино».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Как отметил Богомолов, «это довольно уникальный опыт съёмок. Это странное ощущение, что находишься в космическом корабле, где существуют различные отсеки, и вы связываетесь с людьми в этих отсеках. В этом есть какое-то ощущение "Космической одиссеи 2001 года" Кубрика, и само по себе технологическое переживание этих съёмок довольно интересное. Для меня это не про то, чтобы использовать свободное время, которое образовалось у нас, не про "работать ради работы", и мотив вовсе не безделье, с которым мы пытаемся бороться. Если бы не возникло в наших головах неких историй, которые показались нам интересными вне зависимости от карантинной обстановки, в которой разворачивается действие нашего сериала, если бы не возникли эти истории, которые могли бы быть реализованы и в зоне большого кино, мы бы не брались за это. Эти истории возникли, они показались нам чрезвычайно интересными, и кто знает, может быть, потом они разовьются в ещё какое-то большее нечто или даже превратятся в кино».