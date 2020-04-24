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Про Уитни Хьюстон снимут новый байопик

24 апреля
2020 год

Новости кино >>
24 апреля 2020
Уитни Хьюстон посвятят биографическую картину, уверяет Deadline.

Фильм получит название I Wanna Dance with Somebody в честь одноимённого хита певицы. За сценарий отвечает автор «Богемской рапсодии» Энтони Маккартен, он же числится продюсером. Режиссёрское кресло в случае успешных переговоров может занять Стелла Меги. Над байопиком также поработают бывший продюсер певицы Клайв Дэвис и её родственница Пэт Хьюстон. Остаётся только гадать, кто из актрис претендует на главную роль.


Создатели грядущей картины обещают правдивый рассказ о жизни и творческом пути Уитни Хьюстон, так что зрители услышат не только её знаменитые песни, но и узнают о пагубных пристрастиях королевы ритм-энд-блюза.

Это уже вторая игровая лента о Хьюстон, скончавшейся в 2012-м. В 2015-м на телеканале Lifetime состоялась премьера телевизионного фильма Энджелы Бэссетт «Уитни» с Йайей Дакостой в главной роли.
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Про Уитни Хьюстон снимут новый байопик фотографии
Про Уитни Хьюстон снимут новый байопик фотографии
Про Уитни Хьюстон снимут новый байопик фотографии
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