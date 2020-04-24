Про Уитни Хьюстон снимут новый байопик

Уитни Хьюстон
посвятят биографическую картину, уверяет Deadline
.
Фильм получит название I Wanna Dance with Somebody
в честь одноимённого хита певицы. За сценарий отвечает автор «Богемской рапсодии
» Энтони Маккартен
, он же числится продюсером. Режиссёрское кресло в случае успешных переговоров может занять Стелла Меги
. Над байопиком также поработают бывший продюсер певицы Клайв Дэвис
и её родственница Пэт Хьюстон
. Остаётся только гадать, кто из актрис претендует на главную роль.
Создатели грядущей картины обещают правдивый рассказ о жизни и творческом пути Уитни Хьюстон, так что зрители услышат не только её знаменитые песни, но и узнают о пагубных пристрастиях королевы ритм-энд-блюза.
Это уже вторая игровая лента о Хьюстон, скончавшейся в 2012-м. В 2015-м на телеканале Lifetime состоялась премьера телевизионного фильма Энджелы Бэссетт
«Уитни
» с Йайей Дакостой
в главной роли.