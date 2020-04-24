Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино»

Согласно пресс-службе «Союзмультфильма», актёр впервые озвучил знаменитого пса в заключительной серии первого сезона под названием «Доить или не доить», которая опубликована на Youtube-канале киностудии. По сюжету эпизода няня Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе, главный приз в котором – поездка в Англию. Узнав, что есть вероятность того, что няня покинет Простоквашино, все герои начинают ей активно помогать.
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
«В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова. Шарик – деревенский житель, что мне очень близко и понятно, потому что много времени в детстве я проводил в деревне», – рассказал Деревянко.