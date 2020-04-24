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Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино»

24 апреля
2020 год

Новости кино >>
24 апреля 2020
В новом сезоне мультсериала «Простоквашино» Шарик заговорит голосом Павла Деревянко.

Согласно пресс-службе «Союзмультфильма», актёр впервые озвучил знаменитого пса в заключительной серии первого сезона под названием «Доить или не доить», которая опубликована на Youtube-канале киностудии. По сюжету эпизода няня Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе, главный приз в котором – поездка в Англию. Узнав, что есть вероятность того, что няня покинет Простоквашино, все герои начинают ей активно помогать.

Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино»
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

«В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова. Шарик – деревенский житель, что мне очень близко и понятно, потому что много времени в детстве я проводил в деревне», – рассказал Деревянко.

Ранее Шарика озвучивали Лев Дуров и Гарик Сукачёв. В новой версии «Простоквашино» Почтальоном Печкиным стал Иван Охлобыстин, Котом Матроскиным – Антон Табаков, няней Маргаритой Егоровной – Татьяна Васильева, Мамой – Юлия Меньшова, Папой – Андрей Тенетко, а Дядей Фёдором – Алексей Онежен.
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Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино» фотографии
Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино» фотографии
Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино» фотографии
Павел Деревянко озвучит Шарика в продолжении «Простоквашино» фотографии
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