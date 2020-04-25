Крупнейшие продюсерские компании и киносети признаны системообразующими организациями

Крупнейшие продюсерские компании и киносети вошли в перечень системообразующих организаций в сфере культуры, которые имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Список из 26 учреждений был утвержден комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщается на сайте Микультуры РФ.
На получение финансовой поддержки также смогут претендовать анимационные студии «Союзмультфильм», «Мельница», Wizart, «Аэроплан», «Смешарики» и «Лицензионные бренды». Кроме того, список дополнили «Мосфильм», «Ленфильм», Киностудия им. М.Горького, а также киносети «КАРО», «Киномакс» и «Синема Парк». В дальнейшем Минкультуры будет дополнят указанный перечень новыми организациями.