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Крупнейшие продюсерские компании и киносети признаны системообразующими организациями

25 апреля
2020 год

Новости кино >>
25 апреля 2020
Крупнейшие продюсерские компании и киносети вошли в перечень системообразующих организаций в сфере культуры, которые имеют право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Список из 26 учреждений был утвержден комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщается на сайте Микультуры РФ.

Крупнейшие продюсерские компании и киносети признаны системообразующими организациями
фото: genreblast.com

В список из 24 организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере кинематографии, включили такие продюсерские компании как «СТВ» Сергея Сельянова, «ТриТэ» Никиты Михалкова, «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, Art Pictures Федора Бондарчука, «Водород», «Марс Медиа», «Рок» Алексея Учителя, «Централ партнершип», «Профит» Игоря Толстунова, «Дирекция кино», Yellow, Black and White и «Нон-стоп продакшн».

На получение финансовой поддержки также смогут претендовать анимационные студии «Союзмультфильм», «Мельница», Wizart, «Аэроплан», «Смешарики» и «Лицензионные бренды». Кроме того, список дополнили «Мосфильм», «Ленфильм», Киностудия им. М.Горького, а также киносети «КАРО», «Киномакс» и «Синема Парк». В дальнейшем Минкультуры будет дополнят указанный перечень новыми организациями.
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