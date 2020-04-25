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«Союзмультфильм» считает невыгодной сделку о передаче прав на «Чебурашку» японской компании

25 апреля
2020 год

Новости кино >>
25 апреля 2020
«Союзмультфильм» считает крайне невыгодной сделку о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке японской компании. В пресс-службе отметили, что договор, заключенный в 2005-м, не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования и не может считаться законным, однако его оспаривание возможно только по японскому законодательству.

«Союзмультфильм» считает невыгодной сделку о передаче прав на «Чебурашку» японской компании
фото: kino-teatr.ru

За передачу прав на Чебурашку японская компания Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications заплатила 30 тысяч долларов и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции, договором при этом не предполагались. За 10 лет использования в 2014 году японская сторона направила «Союзмультфильму» только 16 тысяч долларов, когда обороты сувенирной продукции в Японии исчисляются миллионами. Кроме того, по условиям сделки «Союзмультфильм» лишился права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании.

Российская киностудия открыта для переговоров и обсуждения дальнейшего лицензирования прав на мультфильмы о Чебурашке, вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнером. Также обязательно должен быть разрешен вопрос о законности использования продолжения цикла мультфильмов «Чебурашка», созданного студией Ffangoentertoyment.
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