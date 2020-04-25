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Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем»

25 апреля
2020 год

Новости кино >>
25 апреля 2020
4 мая на «Домашнем» стартует новая «Фабрика мелодрам» – линейка сериалов собственного производства о любви, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем»
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

«Фабрика» откроется показом мелодрамы «Нарушая правила» с Еленой Шиловой в главной роли. По сюжету ее мужа Романа (Дмитрий Сова) подставили на работе и посадили в тюрьму. Сметая на своем пути все преграды, женщина не только спасла мужа, но и покорила сердце гендиректора той самой фирмы. В любовном треугольники оказалась и героиня ленты «Выше только любовь», которая выйдет на экраны 5 мая. Гимнастка Марта (Виктория Клинкова) устраивается на работу воздушной акробаткой, заменив собой в трио прежнюю артистку. Оба ее партнера по номеру Макс (Станислав Тикунов) и Влад (Александр Соколов) сразу же начинают соперничать за сердце прекрасной девушки.

6 мая в эфире телеканала состоится премьера мелодрамы «Долгий свет маяка». Слепая дочь смотрителя маяка Настя (Анжелика Маркелова) знакомится с моряком Романом (Евгений Антропов). Чтобы помочь любимой и достать деньги на операцию по восстановлению зрения, Роман идет на преступление и попадает в тюрьму. Настя же думает, что любимый ушел в кругосветное плавание, и ждет его возвращения. Но Роман все не приходит, зато в Настю влюбляется успешный бизнесмен Игорь.

Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем»
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

Приключенческую мелодраму «Таисия» покажут 7 мая. Юная сирота Таисия (Евгения Нохрина) живет в глухом лесном поселке, где из кавалеров только пьяница-браконьер, первый и почти единственный парень на всю деревню. Отбиваясь от его настойчивых ухаживаний, Таисия думает, что никогда не встретит свою настоящую любовь. Но все меняется, когда к ее пожилой соседке приезжает из города молодой и красивый племянник.

Завершается праздничная неделя «Фабрики мелодрам» лентой «Ты только мой», которую зрители увидят 8 мая. Татьяна (Людмила Загорская) и Михаил (Антон Батырев) воспитывают приемного сына Льва. Все идет хорошо, пока из тюрьмы не выходит его настоящая мать – коварная красавица Вероника (Ксения Мишина). Ее цель – любой ценой вернуть себе сына. Вот только приемные родители понимают, что движет ей далеко не материнская любовь.
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Евгений АнтроповАнтон БатыревЛюдмила ЗагорскаяВиктория КлинковаАнжелика МаркеловаКсения МишинаЕвгения НохринаДмитрий СоваАлександр Соколов (VI)Станислав ТикуновЕлена Шилова
фильмы
Выше только любовьДолгий свет маякаНарушая правилаТаисияТы только мой

фотографии >>
Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем» фотографии
Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем» фотографии
Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем» фотографии
Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем» фотографии
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