Аль Пачино исполнилось 80 лет

Выдающемуся голливудскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу Аль Пачино исполняется 80 лет.
фото: funon.cc
Аль Пачино родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке. Его дедушка и бабушка были родом из сицилийского города Корлеоне. В 17 лет Пачино был исключен из Манхэттенской Высшей школы сценических искусств, но продолжил изучать актерское мастерство: сперва в мастерской Херберта Бергхофа, а затем в прославленной Актерской студии, работая, где придется, и играя в небродвейских спектаклях. В 1972-м режиссер Фрэнсис Коппола пригласил молодого актера на одну из двух главных ролей в фильме «Крестный отец». В правильности выбора сомневались руководители фирмы Paramount Pictures, однако съемки доказали, что темноволосый итальянец не только талантлив, но и предельно целеустремлен и одержим своим делом. Всё это сразу выдвинуло Пачино в первый ряд мастеров американского кино.
Постепенно начал вырисовываться и круг предпочитаемых актером образов. В 70-е годы это были изгои общества или люди, добровольно оказавшиеся за его пределами. К ним можно отнести наркомана из «Паники в Ниддлпарке» (1971), с которой, в сущности, началась его работа в кино, а также героев Пачино в лентах «Пугало», «Собачий полдень», «Правосудие для всех» и «Серпико». В середине 80-х актер вообще исчез с экрана из-за проблем с алкоголем. Используя собственный печальный опыт, он на свои деньги снял фильм «Позор района», в котором появился таким, каким был в то время. Но на экран Аль Пачино решил выпустить эту горькую исповедь лишь в 1989-м, когда вновь вернулся в кино.