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Аль Пачино исполнилось 80 лет

25 апреля
2020 год

Новости кино >>
25 апреля 2020
Выдающемуся голливудскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу Аль Пачино исполняется 80 лет.

Аль Пачино исполнилось 80 лет
фото: funon.cc

Аль Пачино родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке. Его дедушка и бабушка были родом из сицилийского города Корлеоне. В 17 лет Пачино был исключен из Манхэттенской Высшей школы сценических искусств, но продолжил изучать актерское мастерство: сперва в мастерской Херберта Бергхофа, а затем в прославленной Актерской студии, работая, где придется, и играя в небродвейских спектаклях. В 1972-м режиссер Фрэнсис Коппола пригласил молодого актера на одну из двух главных ролей в фильме «Крестный отец». В правильности выбора сомневались руководители фирмы Paramount Pictures, однако съемки доказали, что темноволосый итальянец не только талантлив, но и предельно целеустремлен и одержим своим делом. Всё это сразу выдвинуло Пачино в первый ряд мастеров американского кино.

Постепенно начал вырисовываться и круг предпочитаемых актером образов. В 70-е годы это были изгои общества или люди, добровольно оказавшиеся за его пределами. К ним можно отнести наркомана из «Паники в Ниддлпарке» (1971), с которой, в сущности, началась его работа в кино, а также героев Пачино в лентах «Пугало», «Собачий полдень», «Правосудие для всех» и «Серпико». В середине 80-х актер вообще исчез с экрана из-за проблем с алкоголем. Используя собственный печальный опыт, он на свои деньги снял фильм «Позор района», в котором появился таким, каким был в то время. Но на экран Аль Пачино решил выпустить эту горькую исповедь лишь в 1989-м, когда вновь вернулся в кино.

Аль Пачино исполнилось 80 лет
фото: web-kinoclub.ru

Рубеж 90-х Пачино отметил двумя новыми актерскими работами. Он создал карикатуру на своего привычного героя-гангстера в «Дике Трэйси» Уоррена Битти и в последний раз сыграл Майкла Корлеоне в третьей серии «Крестного отца». Впоследствии актер все чаще прибегал и к комедийным обертонам. В это время он снялся в таких фильмах как «Фрэнки и Джонни», «Адвокат дьявола», «Схватка» и многих других. А работа в картине «Запах женщины» принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Кроме того, Пачино много работал в театре. Его уникальный творческий путь был отмечен премией американской синематеки за достижения в карьере, в 2007 году аналогичную премию ему присудил американский институт кинематографии. К последним работам Аль Пачино относятся ленты «Венецианский купец», «88 Минут», «Тринадцать друзей Оушена», «Опасный квартал», «Реальные парни», «Второй шанс», «Патерно» и другие. За роль в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» Пачино был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана.
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