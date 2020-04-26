Кирилл Полухин станет российским социологом «Шугалеем»

1 мая на НТВ состоится премьера боевика «Шугалей» с Кириллом Полухиным в главной роли. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о российских социологах, похищенных в мае 2019 года в Ливии и до сих пор незаконно удерживаемых исламистскими боевиками в тюрьме «Митига», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
Действие разварачивается весной 2019 года. Максим Шугалей (Кирилл Полухин) и Александр Прокофьев (Сергей Яценюк) в сопровождении переводчика Самера Суэйфана (Олег Абалян) отправляются в Ливию для проведения серьезного социологического исследования по заданию Фонда защиты национальных ценностей. Их задача – узнать на месте, что на самом деле происходит в этой закрытой от внешнего мира африканской стране. Однако в ходе работы к ним в руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству, а это значит, что она не может уйти за пределы Ливии. Александр возвращается в Петербург, а Максим и Самер остаются в Триполи, чтобы закончить работу и встретиться с одним из лидеров общественного мнения – Сейфом, сыном Муаммара Каддафи. Однако эта встреча оказывается для них роковой: местные боевики похищают исследователей и без официального обвинения отправляют в частную тюрьму, где царят анархия и жестокость. Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию.
«Поскольку Максим Шугалей, образ которого мне посчастливилось воплотить на экране, человек известный, некоторую информацию о нем я черпал из Интернета. Конечно, я встречался с его друзьями, они рассказали очень много интересных историй – это помогло мне воссоздать Максима. Для меня он – цельный, волевой, мужественный человек, который сейчас находится в довольно сложной ситуации, но при этом, я уверен, сохраняет достоинство. Я надеюсь, что нашим фильмом мы поможем в его освобождении. Хотелось бы, чтобы фильм привлёк внимание не только российской, но и мировой общественности, чтобы обратили внимание на то, что сейчас происходит в некоторых арабских странах, и особенно на узников, которые сейчас находятся в тюрьмах, контролируемых террористами», – рассказал Кирилл Полухин.
фото: Пресс-служба НТВ
В начале 2019 года Фонд защиты национальных ценностей сформировал группу для проведения социологических исследований в Ливии. Она официально въехали в Ливию и работала совершенно открыто: в течение двух месяцев российские социологи спокойно собирали информацию, беседовали с местными чиновниками, политиками, а также простыми гражданами. Прокофьев улетел в Россию, а Шугалей и Суэйфан должны были продолжить работу, однако в ночь с 16 на 17 мая в их ливийские дома пришли вооруженные бандиты, незаконно захватили россиян и поместили в неофициальную тюрьму, которая находится под контролем одной из самых жестоких группировок в Триполи – RADA. После захвата агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило, что встречи с Каддафи были «вмешательством в выборы в Ливии» и это стало основной причиной захвата российских социологов. Однако в то время в государстве не было ни выборов, ни предпосылок к их проведению, ни даже правовой базы. На самом деле их удерживают в «Митиге» с целью сокрытия информации о том, что население страны не поддерживает засевших в Ливии бандитов. На данный момент о судьбе российских социологов известно мало.
«Обычно кино или любое другое художественное произведение создаётся спустя какое-то время после произошедших событий. В этом смысле фильм «Шугалей» уникален. За ходом этой истории можно следить в прайм-тайм. Ее герои – мои друзья и коллеги. На их долю выпали очень тяжёлые испытания, которых по счастливой случайности мне удалось избежать. Их образы воплощены художественным коллективом фильма, но я лично был свидетелем многих событий, воплощённых в фильме, и могу подтвердить их достоверность», – отметил Александр Прокофьев, член группы социологов.
Съемки картины проходили в России и в Тунисе. Основную часть отсняли в Западной Сахаре и в городе Сусс. А в России главной локацией стал Санкт-Петербург.