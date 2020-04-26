Райан Рейнольдс отправится в прошлое в новом фильме Шона Леви

Райан Рейнольдс
(«Дэдпул»
, «Предложение»
) вновь поработает с Шоном Леви
(«Ночь в музее»
, «Живая сталь»
) и исполнит главную роль в его фантастическом фильме, сообщает The Hollywood Reporter
.
По сюжету герой Рейнольдса отправляется в прошлое, чтобы встретить 13-летнего себя и решить собственные проблемы. Кроме того, он видится с покойным отцом, который теперь становится его ровесником. История с рабочим названием «Нас зовут Адам»
(Our Name Is Adam) была задумана в 2012-м. Когда проект находился на стадии разработки, главную роль в нем мог исполнить Том Круз
. Впоследствии появилась другая версия, и сейчас над сценарием работает Джонотан Троппер
, который уже написал для Леви «Дальше живите сами»
.
Съемки начнутся, когда ситуация с пандемией разрешится и киноиндустрия будет восстановлена. Рейнольдс и Леви уже успели сотрудничали ранее. Результатом их совместной работы стала лента «Главный герой»
, релиз которой перенесен с июля на 11 декабря 2020 года.