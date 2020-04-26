Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Райан Рейнольдс отправится в прошлое в новом фильме Шона Леви

26 апреля
2020 год

Новости кино >>
26 апреля 2020
Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Предложение») вновь поработает с Шоном Леви («Ночь в музее», «Живая сталь») и исполнит главную роль в его фантастическом фильме, сообщает The Hollywood Reporter.


По сюжету герой Рейнольдса отправляется в прошлое, чтобы встретить 13-летнего себя и решить собственные проблемы. Кроме того, он видится с покойным отцом, который теперь становится его ровесником. История с рабочим названием «Нас зовут Адам» (Our Name Is Adam) была задумана в 2012-м. Когда проект находился на стадии разработки, главную роль в нем мог исполнить Том Круз. Впоследствии появилась другая версия, и сейчас над сценарием работает Джонотан Троппер, который уже написал для Леви «Дальше живите сами».

Съемки начнутся, когда ситуация с пандемией разрешится и киноиндустрия будет восстановлена. Рейнольдс и Леви уже успели сотрудничали ранее. Результатом их совместной работы стала лента «Главный герой», релиз которой перенесен с июля на 11 декабря 2020 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона»
Райан Рейнольдс получит «Красное уведомление»
Райан Рейнольдс возвращается в ромкомы
персоны
Том КрузШон ЛевиРайан Рейнольдс
фильмы
Главный геройДэдпулЖивая стальЗдесь я тебя и оставлюНочь в музееПредложение

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Иван Щёголев
20 апреля ушёл из жизни режиссёр, актёр Иван Щеголев.
Наталья Дикарева
17 апреля ушла из жизни актриса Наталья Дикарева.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Владимир Головин
Владислав Дворжецкий
Мария Кивва
Александр Клюквин
Андрей Саминин
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Джордана Брюстер
Винфрид Глатцедер
Кевин Джеймс
Джет Ли
Анна Муха
Клодин Оже
Ченнинг Татум
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен