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Новый сезон «Покемонов» выйдет на Netflix

26 апреля
2020 год

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26 апреля 2020
23-й сезон анимационного сериала про Покемонов выйдет на Netflix 12 июня 2020-го. Видеосервис получил эксклюзивные права на показ этого аниме, сообщает Variety.

Новый сезон «Покемонов» выйдет на Netflix
фото: dlmag.com

Анимационная лента вновь расскажет о приключениях Эша и его первого покемона Пикачу. Неутомимый мальчишка хочет повидать мир, но сперва отправляется в центр, изучающий покемонов в различных регионах. На своем пути Эш, желающий стать Мастером покемонов, встречает Го, также увлеченного этими существами. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие.

Трейлер нового сезона уже доступен на YouTube-канале Netflix. Предыдущие эпизоды, а также полнометражная анимационная лента «Покемон 22: Мьюту наносит ответный удар – Эволюция» можно посмотреть на видеосервисе.
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