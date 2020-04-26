Новый сезон «Покемонов» выйдет на Netflix

23-й сезон анимационного сериала про Покемонов выйдет на Netflix 12 июня 2020-го. Видеосервис получил эксклюзивные права на показ этого аниме, сообщает Variety.
фото: dlmag.com
Анимационная лента вновь расскажет о приключениях Эша и его первого покемона Пикачу. Неутомимый мальчишка хочет повидать мир, но сперва отправляется в центр, изучающий покемонов в различных регионах. На своем пути Эш, желающий стать Мастером покемонов, встречает Го, также увлеченного этими существами. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие.