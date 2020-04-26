Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер первого полнометражного мультфильма о дружной семье псов «Барбоскины на даче
». Герои ленты хорошо знакомы маленьким зрителям по анимационному сериалу «Барбоскины
», 11 сезонов которого шли в эфире телеканалов «Россия-1» и «Карусель».
Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу – Малышу.
Режиссером картины по сценарию Александр Боярский
и Александры Шоха
выступила Елена Галдобина
. Спродюсировали проект Боярский и Сергей Сельянов
.
«Барбоскины» входят в пятерку самых популярных мультфильмов России. В сентябре 2019 года премьера анимационного сериала состоялась на территории стран бывшей Югославии на телеканале Pikaboo. Ранее проект успешно был запущен и в Китае на крупнейшей в стране стриминговой платформе Tencent Video.
Прокат «Барбоскиных на даче
» запланирован на 10 сентября
текущего года.