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Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче»

26 апреля
2020 год

Новости кино >>
26 апреля 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер первого полнометражного мультфильма о дружной семье псов «Барбоскины на даче». Герои ленты хорошо знакомы маленьким зрителям по анимационному сериалу «Барбоскины», 11 сезонов которого шли в эфире телеканалов «Россия-1» и «Карусель».


Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу – Малышу.

Режиссером картины по сценарию Александр Боярский и Александры Шоха выступила Елена Галдобина. Спродюсировали проект Боярский и Сергей Сельянов.

Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче»

«Барбоскины» входят в пятерку самых популярных мультфильмов России. В сентябре 2019 года премьера анимационного сериала состоялась на территории стран бывшей Югославии на телеканале Pikaboo. Ранее проект успешно был запущен и в Китае на крупнейшей в стране стриминговой платформе Tencent Video.

Прокат «Барбоскиных на даче» запланирован на 10 сентября текущего года.
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Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче» фотографии
Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче» фотографии
Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче» фотографии
Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче» фотографии
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